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Манчестер Юнайтед за две минуты обыгрывает Миддлсбро

Команда Жозе Моуриньо одержала волевую победу

  • 31.12.2016 19:12
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Манчестер Юнайтед за две минуты обыгрывает Миддлсбро
«Манчестер Юнайтед» — «Миддлсбро» - 2:1
Голы: Марсьяль, 85, Погба, 86 — Лидбиттер, 67.
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Валенсия, Байлли, Смоллинг (Рашфорд, 72), Блинд (Рохо, 64) — Феллаини (Мата, 64), Эррера, Погба — Мхитарян, Ибрахимович, Марсьяль.
Миддлсбро: Вальдес — Чеймберс, Эспиноса, Гибсон, Френд — Лидбиттер (Клейтон, 78) — Траоре (Фабио Да Силва, 82), Форшоу, Де Роон, Даунинг (Гастон Рамирес, 63) — Негредо.
Предупреждения: Блинд — Чеймберс.
 

Источник — Sport.ua

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