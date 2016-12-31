Новогодний футбол на Энфилде. Ливерпуль обыгрывает Манчестер Сити

Последние комментарии

Зинченко продемонстрировал свою технику на пляже Доминиканы 21:37 — solova63 лучше б так в сборной феерил! А не на пляже...

ОФИЦИАЛЬНО: Александр Караваев — игрок Фенербахче 21:31 — Александр Зигаренко пис...жь............"Кілька годин тому «Зоря» на своєму офіційному сайті повідомила, що Кара... 21:14 — mtitan72 ----На другом ресурсе уже написали,что Андрея не устраивает его личный контракт. То ись сумма его...

Сборная Канады выиграла Кубок Шпенглера 21:03 — Lemieux Хе-хе, выиграли каким-то 18-м составом... Где же клюбы из "сильнейшей лиги Европы"? *C...