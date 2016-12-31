Новогодний футбол на Энфилде. Ливерпуль обыгрывает Манчестер Сити

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«Ливерпуль» - «Манчестер Сити» - 1:0 (1:0)
Жоржиньо Вейналдум, 8.
«Ливерпуль»: Симон Миньоле, Деян Ловрен, Натаниэль Клайн, Рагнар Клаван, Адам Лаллана, Джеймс Милнер, Жоржиньо Вейналдум, Садио Мане (Лукас Лейва, '89), Роберто Фирминьо, Эмре Джан, Джордан Хендерсон (Дивок Ориги, '64)
«Манчестер Сити»: Клаудио Браво, Александар Коларов, Джон Стоунс, Николас Отаменди, Давид Сильва, Кевин де Брюйне, Рахим Стерлинг, Фернандиньо, Пабло Сабалета (Хесус Навас, '86), Яя Туре (Келечи Ихеаначо, '89), Кун Агуэро
Рагнар Клаван, 7. Эмре Джан, 75. - Николас Отаменди, 90+3.
Удары (в створ): 4 (1) - 4 (1)
Угловые: 4 - 6
Оффсайды: 2 - 2
ЛИВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР СИТИ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Автор — Тишура Александр, Sport.ua
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