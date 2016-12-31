Челси вырывает победу у Сток Сити

«Челси» - «Сток Сити» - 4:2
Голы: Гари Кэхилл, 34, Виллиан, 56, 65, Диего Коста, 85 - Бруно Мартинш Инди, 47, Питер Крауч, 64.
«Челси»: Тибо Куртуа, Виктор Мозес (Бранислав Иванович, '83), Гари Кэхилл, Давид Луис, Маркос Алонсо, Сезар Аспиликуэта, Н'Голо Канте, Виллиан (Натаниэл Чалоба, '84), Сеск Фабрегас (Неманья Матич, '72), Эден Азар, Диего Коста.
«Сток Сити»: Ли Грант, Бруно Мартинш Инди, Глен Джонсон, Райан Шоукросс, Эрик Питерс, Джо Аллен, Ибрагим Афеллай (Жианелли Имбула, '62), Чарли Адам, Джердан Шакири (Боян Кркич, '61), Маме Бирам Диуф, Питер Крауч.
Предупреждения: Виктор Мозес, 23. Сеск Фабрегас, 59. Маркос Алонсо, 69. - Маме Бирам Диуф, 69. Чарли Адам, 87.
Источник — Sport.ua
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