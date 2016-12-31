Вардан ИСРАЕЛЯН: «Внутри Стали произошло немало изменений»

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Владелец каменской «Стали» Вардан Исраелян подвел итоги сезона.

- Подходит к завершению 2016 год. Он был непростым для нашего клуба. Но должен сказать, что мы с достоинством выдержали все испытания и продолжаем двигаться только вперед.

В 2016 году внутри ПФК «Сталь» произошло немало важных изменений: мы провели реструктуризацию в клубе и поменяли форму собственности организации, продолжается реконструкция стадиона «Металлург» и самое главное наше достижение – мы открыли в Каменском детскую футбольную Школу. «Сталь» продолжает играть в элите украинского футбола и я уверен, что самые громкие победы ждут нашу команду впереди!

От лица спонсоров и себя лично позвольте поздравить футболистов, административный персонал, сотрудников клуба, болельщиков команды и жителей Каменского с наступающим Новым годом и Рождеством! Хочу пожелать всем крепкого здоровья, мирного неба, благополучия, добра, терпения, побед и пусть все ваши проблемы и невзгоды останутся в уходящем году!

Источник — ФК Сталь Каменское

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