Евгений ГЕЛЛЕР: «Заря покажет более весомые результаты»

Владелец луганской «Зари» Евгений Геллер подвел итоги года и выразил надежду, что в 2017-м году клуб покажет более весомые результаты.

- Завершается 2016-й год. Он стал для «Зари» и её болельщиков ярким, амбициозным, запоминающимся. Наша команда вышла на новый уровень, принимая участие в соревнованиях группового этапа Лиги Европы. Показала достойную игру с именитыми соперниками. Проявила волю к победе в матчах с «Фенербахче», уверенно противостояла звёздному «Манчестер Юнайтед», показала характер в игре с «Фейеноордом». Мы завоевали серебряные медали в Кубке Украины. Наши игроки защищали цвета Национальной сборной. Нам есть чем гордиться в году уходящем, но и есть куда стремиться в будущем!

В грядущем году, уверен, «Заря» покажет более весомые результаты в Чемпионате Украины и Еврокубках, демонстрируя красивую, яркую игру для всех наших болельщиков, которые поддерживают команду во всех уголках мира!

В Новом Году клуб не снизит планку стремлений и целей, поставленных перед собой и полностью их реализует, а будущий год принесёт нам новые интересные эмоции, через которые мы с вами пройдём все вместе.

Источник — ФК Заря

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