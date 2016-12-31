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Зинченко продемонстрировал свою технику на пляже Доминиканы

Украинский полузащитник ловко жонглирует мячом

  • 31.12.2016 17:15
  • 1452 просмотров
  • 3 комментария
Метки
psv.nl
© psv.nl

Во время отпуска полузащитник ПСВ и сборной Украины Александр Зинченко не расстается с мячом.


 

Источник — Sport.ua

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