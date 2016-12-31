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Роналду поздравил своих поклонников с Новым годом

Португальский футболист продолжает радовать своих поклонников забавными видео

  • 31.12.2016 16:52
  • 190 просмотров
  • 3 комментария
Метки
express.co.uk. Криштиану Роналду
© express.co.uk. Криштиану Роналду

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду пожелал своим поклонникам счастливого Нового года.


 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    icebeer
    online
      icebeer, 31.12.2016 16:55
    +1
    ' в одной полотенце'
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    OnlyKyev1927
      OnlyKyev1927, 31.12.2016 16:56
    0
    Не пойму в чем оно забавное
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    Dimka Belik
    online
      Dimka Belik, 31.12.2016 17:08
    0
    icebeer, 31.12.2016 16:55
    ' в одной полотенце'
    Это он спародировал, как в фильме один дома
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