Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Динамо подписало контракт с молодым талантом

Уроженец Израиля подписал первый профессиональный контракт с киевским клубом

  • 31.12.2016 16:21
  • 1925 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Динамо Киев
© ФК Динамо Киев
Один из самых талантливых воспитанников детской академии киевского «Динамо», Георгий Цитаишвили, своей игрой обратил на себя внимание тренеров молодежной и юношеской команд.
 
Это послужило поводом для того, чтобы клуб предложил талантливому 16-летнему юноше, который постоянно привлекается к играм за юношеские сборные Украины, первый в его жизни профессиональный контракт. Сделка рассчитана до конца 2018 года.  
 
В январе Цитаишвили отправится вместе с молодежной и юношеской командами на тренировочный сбор в Испанию.
 
- Георгий, поздравляем тебя с подписанием первого профессионального контракта! Расскажи о своих первых шагах в футболе.
- Родился я в Израиле, так как мой отец в то время выступал за израильский футбольный клуб (отец Георгия – Климентий Цитаишвили, известный футболист, нападающий, за время профессиональной карьеры выступал в более, чем десяти клубах из самых разных стран, в сезоне 2000/2001 защищал цвета израильского «Хапоэль-Ирони» - прим. ред.)
 
С самых малых лет я брал пример с отца, поэтому хотел стать футболистом. Уже в возрасте трех лет, когда мой отец перешел в кипрский «Анортосис», я начал делать первые шаги в футболе. Тогда играющим тренером «Анортосиса» был Темури Кецбая, и отец меня брал меня с собой на тренировки. По сути, моим первым тренером был мой отец.
 
- Как ты оказался в ДЮФШ «Динамо»?
- Когда мне было 11 лет, я попал на просмотр в знаменитую футбольную академию «Барселоны», «Ла Масию». Просмотр я прошел успешно, меня готовы были зачислить в академию, но ребятам моего возраста не разрешалось жить на тренировочной базе «Барсы». Темури Кецбая тогда посоветовал отцу футбольную академию киевского «Динамо». В Киеве меня тоже приняли, с проживанием проблем не было, и с того времени я здесь.
 
- Кто был твоим первым тренером в «Динамо»?
- Меня зачислили в группу к Юрию Петровичу Еськину. Но стабильно играть я начал, когда моим тренером стал Алексей Евгеньевич Дроценко. Он первым начал доверять мне место в основном составе.
 
- Как бы ты описал свой стиль игры, сильные качества, любимую позицию на поле?
- Моя позиция на поле – фланговый нападающий. В основном играю на правом фланге, но хорошо себя чувствую и на левом и в центре. Считаю, что я техничный игрок. Больше люблю отдавать передачи, чем забивать голы (Тем не менее, забивает голы Георгий также исправно -  за три с половиной года в ДЮФЛУ на его счету 32 гола – прим. ред.)
 
- Есть ли у тебя кумиры среди известных футболистов? С кого берешь пример, на кого равняешься?
- Есть, мой кумир – Лионель Месси. Хочу, как и он, быть настоящим лидером для своей команды.
 
- Ты уже знаешь, что в январе поедешь на тренировочный сбор с юношеской командой «Динамо». Впечатлен выступлениями «Динамо» в Юношеской Лиге УЕФА?
- Да, впечатлен. Наша команда очень хорошо выступает в этом еврокубке. Вот так и должно играть «Динамо».
 
- С кем-то из этих игроков уже знаком лично?
- Я всех этих ребят хорошо знаю, ведь я жил вместе с ними на базе. В юношеской команде уже есть несколько моих сверстников, игроков 2000 года рождения.
 
- Какие цели ставишь перед собой на ближайшее время?
- Прежде всего – стать одним из лидеров, ключевых игроков для «Динамо» U-19, проявлять себя, приносить пользу команде и прогрессировать.
 
- Когда узнал новость о том, что клуб хочет заключить с тобой профессиональный контракт?
- В принципе, знал об этом еще в начале зимней паузы. Но это случилось сегодня, 31 декабря, для меня это – самый лучший подарок на Новый Год! Спасибо тренерам и президенту клуба за оказанное мне доверие! Буду стараться не подвести!
 

Источник — ФК Динамо Киев

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    AK88
    online
      AK88, 31.12.2016 17:01
    0
    сколько уже таких молодых талантов приходило,а как выходят на поле то результат 0!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.