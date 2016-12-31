Динамо подписало контракт с молодым талантом

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Один из самых талантливых воспитанников детской академии киевского «Динамо», Георгий Цитаишвили, своей игрой обратил на себя внимание тренеров молодежной и юношеской команд.

Это послужило поводом для того, чтобы клуб предложил талантливому 16-летнему юноше, который постоянно привлекается к играм за юношеские сборные Украины, первый в его жизни профессиональный контракт. Сделка рассчитана до конца 2018 года.

В январе Цитаишвили отправится вместе с молодежной и юношеской командами на тренировочный сбор в Испанию.

- Георгий, поздравляем тебя с подписанием первого профессионального контракта! Расскажи о своих первых шагах в футболе.

- Родился я в Израиле, так как мой отец в то время выступал за израильский футбольный клуб (отец Георгия – Климентий Цитаишвили, известный футболист, нападающий, за время профессиональной карьеры выступал в более, чем десяти клубах из самых разных стран, в сезоне 2000/2001 защищал цвета израильского «Хапоэль-Ирони» - прим. ред.)

С самых малых лет я брал пример с отца, поэтому хотел стать футболистом. Уже в возрасте трех лет, когда мой отец перешел в кипрский «Анортосис», я начал делать первые шаги в футболе. Тогда играющим тренером «Анортосиса» был Темури Кецбая, и отец меня брал меня с собой на тренировки. По сути, моим первым тренером был мой отец.

- Как ты оказался в ДЮФШ «Динамо»?

- Когда мне было 11 лет, я попал на просмотр в знаменитую футбольную академию «Барселоны», «Ла Масию». Просмотр я прошел успешно, меня готовы были зачислить в академию, но ребятам моего возраста не разрешалось жить на тренировочной базе «Барсы». Темури Кецбая тогда посоветовал отцу футбольную академию киевского «Динамо». В Киеве меня тоже приняли, с проживанием проблем не было, и с того времени я здесь.

- Кто был твоим первым тренером в «Динамо»?

- Меня зачислили в группу к Юрию Петровичу Еськину. Но стабильно играть я начал, когда моим тренером стал Алексей Евгеньевич Дроценко. Он первым начал доверять мне место в основном составе.

- Как бы ты описал свой стиль игры, сильные качества, любимую позицию на поле?

- Моя позиция на поле – фланговый нападающий. В основном играю на правом фланге, но хорошо себя чувствую и на левом и в центре. Считаю, что я техничный игрок. Больше люблю отдавать передачи, чем забивать голы (Тем не менее, забивает голы Георгий также исправно - за три с половиной года в ДЮФЛУ на его счету 32 гола – прим. ред.)

- Есть ли у тебя кумиры среди известных футболистов? С кого берешь пример, на кого равняешься?

- Есть, мой кумир – Лионель Месси. Хочу, как и он, быть настоящим лидером для своей команды.

- Ты уже знаешь, что в январе поедешь на тренировочный сбор с юношеской командой «Динамо». Впечатлен выступлениями «Динамо» в Юношеской Лиге УЕФА?

- Да, впечатлен. Наша команда очень хорошо выступает в этом еврокубке. Вот так и должно играть «Динамо».

- С кем-то из этих игроков уже знаком лично?

- Я всех этих ребят хорошо знаю, ведь я жил вместе с ними на базе. В юношеской команде уже есть несколько моих сверстников, игроков 2000 года рождения.

- Какие цели ставишь перед собой на ближайшее время?

- Прежде всего – стать одним из лидеров, ключевых игроков для «Динамо» U-19, проявлять себя, приносить пользу команде и прогрессировать.

- Когда узнал новость о том, что клуб хочет заключить с тобой профессиональный контракт?

- В принципе, знал об этом еще в начале зимней паузы. Но это случилось сегодня, 31 декабря, для меня это – самый лучший подарок на Новый Год! Спасибо тренерам и президенту клуба за оказанное мне доверие! Буду стараться не подвести!

Источник — ФК Динамо Киев

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