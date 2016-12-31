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Александр КАРАВАЕВ: «Заря понимала, что для меня это шаг вперед»

Экс-игрок луганской «Зари» перебрался в «Фенербахче»

  • 31.12.2016 16:14
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ФК Заря
© ФК Заря
Украинский полузащитник Александр Караваев рассказал, как проходил процесс переговоров между «Шахтером» и «Фенербахче».
 
— Вы играли в «Заре», но контракт принадлежит «Шахтеру». Переговоры были сложными?
— Конечно, без участия всех сторон решить этот вопрос было невозможно. Большую часть работы в переговорах вел мой агент. Хотя я тоже созванивался с руководителями «Зари» и «Шахтера». В итоге через две недели после того как поступило предложение, клубы договорились.
 
— «Заря» не пыталась вас удержать до окончания срока аренды?
— Конечно, «Заря» хотела бы, чтобы игрок основного состава остался в команде, тем более, что я выступал в команде на протяжении долгого времени. Но клуб понимал, что это большой шаг вперед и не препятствовал. Тем более, что еще перед началом наших игр в Лиге Европы Юрий Вернидуб говорил, что еврокубки — наш шанс проявить себя и обратить внимание других клубов. Поэтому если кому-то поступит предложение, удерживать не будут. «Заре» большое спасибо за понимание ситуации.
 
— «Шахтер» быстро согласился на условия «Фенербахче»?
— Точно не знаю, но «горняки», насколько мне известно, тоже были готовы меня отпустить, поскольку президент клуба Ринат Ахметов дал добро на переговоры с «Фенербахче». Все понимают, что этот клуб — один из ведущих в Турции и попробовать себя проявить в такой команде — это хороший шанс для футболиста из чемпионата Украины.
 

Источник — MatchDay

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