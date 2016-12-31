Артуро ВИДАЛЬ: «2017-й год будет годом Баварии»

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Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль рассчитывает на то, что в новом году его команда должна победить во всех турнирах, в которых участвует:

«Эта команда должна выигрывать все. Именно поэтому в ней собраны такие игроки. Думаю, что 2017 год будет нашим годом. У нас очень хороший тренерский штаб и великолепные игроки, которые хотят выигрывать титулы. Поэтому мы постараемся выиграть все».

Источник — ФК Бавария

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