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Артуро ВИДАЛЬ: «2017-й год будет годом Баварии»

Хавбек «Баварии» надеется на большие победы в новом году

  • 31.12.2016 15:57
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Метки
ФК Бавария
© ФК Бавария
Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль рассчитывает на то, что в новом году его команда должна победить во всех турнирах, в которых участвует: 
 
«Эта команда должна выигрывать все. Именно поэтому в ней собраны такие игроки. Думаю, что 2017 год будет нашим годом. У нас очень хороший тренерский штаб и великолепные игроки, которые хотят выигрывать титулы. Поэтому мы постараемся выиграть все».
 

Источник — ФК Бавария

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