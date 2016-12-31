Милан заинтересован в Орье

«Милан» заинтересован в приглашении защитника ПСЖ Сержа Орье. Итальянский клуб хочет подписать 24-летнего игрока летом и уже начал с ним переговоры.
Действующий контракт ивуарийца с парижанами рассчитан до лета 2019 года. Вполне возможно, что ПСЖ его отпустит, так как на позиции правого защитника хорошо проявил себя новичок Томас Менье.
Источник — L`Equipe
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