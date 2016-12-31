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Милан заинтересован в Орье

«Милан» проявляет интерес к защитнику ПСЖ

  • 31.12.2016 15:35
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Милан заинтересован в Орье
«Милан» заинтересован в приглашении защитника ПСЖ Сержа Орье. Итальянский клуб хочет подписать 24-летнего игрока летом и уже начал с ним переговоры.
 
Действующий контракт ивуарийца с парижанами рассчитан до лета 2019 года. Вполне возможно, что ПСЖ его отпустит, так как на позиции правого защитника хорошо проявил себя новичок Томас Менье.
 

Источник — L`Equipe

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