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Флорин Чернат может вернуться в бухарестское Динамо

Экс-игрок «Динамо» Киев заинтересовал румынского гранда

  • 31.12.2016 14:47
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Флорин Чернат
© Флорин Чернат

Румынский полузащитник Флорин Чернат, известный нам по выступлениям за киевское «Динамо», может продолжить карьеру в «Динамо» (Бухарест).

По эксклюзивной информации портала Digi Sport, 36-летний футболист, в этом сезоне выступавший за ФК «Волунтари», может вернуться в бухарестское «Динамо», откуда в свое время и перебрался в Киев. Эта команда может стать последней в его карьере.

Несмотря на возраст Черната, руководство «Динамо» считает, что он может усилить атакующую мощь команды.

Отметим, что в этом сезоне Чернат забил 5 голов и отдал 7 результативных передач в 21 матче за «Волунтари».

Источник — Динамомания

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