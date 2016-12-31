Флорин Чернат может вернуться в бухарестское Динамо

© Флорин Чернат

Румынский полузащитник Флорин Чернат, известный нам по выступлениям за киевское «Динамо», может продолжить карьеру в «Динамо» (Бухарест).



По эксклюзивной информации портала Digi Sport, 36-летний футболист, в этом сезоне выступавший за ФК «Волунтари», может вернуться в бухарестское «Динамо», откуда в свое время и перебрался в Киев. Эта команда может стать последней в его карьере.



Несмотря на возраст Черната, руководство «Динамо» считает, что он может усилить атакующую мощь команды.



Отметим, что в этом сезоне Чернат забил 5 голов и отдал 7 результативных передач в 21 матче за «Волунтари».

Источник — Динамомания

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