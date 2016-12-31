Рубен продолжит карьеру в чемпионате Бразилии

Аргентинский нападающий «Росарио Сентрал» Марко Рубен может продолжить свою карьеру в чемпионате Бразилии.
На экс-динамовца претендует «Гремио», руководство которого ищет футболиста для усиления атаки. Об этом в интервью порталу Dario do Grande ABC сообщил президент «Гремио» Ромилдо Болзан, который добавил, что сейчас они рассматривают 6-7 кандидатов на позицию форварда.
Источник — Динамомания
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