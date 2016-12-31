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Рубен продолжит карьеру в чемпионате Бразилии

На аргентинца претендует «Гремио»

  • 31.12.2016 14:46
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dynamomania.com
© dynamomania.com

Аргентинский нападающий «Росарио Сентрал» Марко Рубен может продолжить свою карьеру в чемпионате Бразилии.

На экс-динамовца претендует «Гремио», руководство которого ищет футболиста для усиления атаки. Об этом в интервью порталу Dario do Grande ABC сообщил президент «Гремио» Ромилдо Болзан, который добавил, что сейчас они рассматривают 6-7 кандидатов на позицию форварда.

Источник — Динамомания

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