ОФИЦИАЛЬНО: Александр Караваев - игрок Фенербахче

Полузащитник «Зари» Александр Караваев переходит в футбольный клуб «Фенербахче».
Главный тренер «Фенербахче» Дик Адвокаат, которому очень понравилась игра Александра, обратился в футбольный клуб «Шахтёр» и лично к игроку с предложением о переходе. Александр обратился с этим вопросом к президенту «Зари» Евгению Геллеру с просьбой расторгнуть контракт об аренде, который был рассчитан до конца этого сезона, что можно сделать только в трёхстороннем порядке, так как единоличных прав у «Шахтёра» вернуть игрока досрочно нет.
После долгих переговоров между футбольным клубом «Шахтёр», которому принадлежат права на футболиста и футбольным клубом «Заря», в лице президента Евгения Геллера, главного тренера Юрия Вернидуба, генерального директора Сергея Рафаилова и теперь уже экс-игрока Александра Караваева, была достигнута договорённость о переходе.
Президент «Зари» Евгений Геллер отметил, что наш главный приоритет – человеческие отношения. Мы не скрываем, что этот игрок очень нужен «Заре». Но, учитывая то, что Александр Караваев долгое время приносил пользу нашему клубу и многие наши достижения были связаны с ним, просьба футболиста была удовлетворена, а арендный контракт расторгнут, что даст возможность Александру стать игроком «Фенербахче».
Предложение от «Фенербахче», безусловно, привлекательно и в финансовом, и в игровом плане. Не каждый клуб в Украине может предложить такие финансовые условия. Плюс, «Фенербахче» будет продолжать играть в Лиге Европы. Одна из целей нашего недавнего еврокубкового оппонента – борьба за призовые места в чемпионате Турции, и, как следствие, попадание в Лигу Чемпионов.
Напомним, что Александр Караваев присоединился к «Заре» в сезоне 2014/15. За это время он стал ключевым игроком команды, застолбив за собой место правого вингера. На счету футболиста 56 матчей и 16 забитых мячей в футболке «Зари» в Национальном чемпионате, игры в основе нашей команды в Лиге Европы и Кубке Украины. Именно из «Зари» Александр получил вызов в Национальную сборную Украины.
Источник — ФК Заря
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В любом случае успехов Александру
Volkan Sen 7,5 млн.
Jeremain Lens 11,0 млн. (да-да, с Динамо)
Moussa Sow 13,0 млн.
Emmanuel Emenike 9,0 млн.
Miroslav Stoch 4,5 млн.
Alper Potuk 8,0 млн. (главный конкурент на позиции)
Gregory van der Wiel 7,5 млн. (частично)
Aatif Chahechouhe 3,5 млн.
ПОКА ЧТО ОФИЦИАЛЬНО ИНФОРМАЦИЯ НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА О ПЕРЕХОДЕ.
П.С. было бы не плохо, если бы показывали анализ конкурентов по позиции Наших игроков при переходах.
Protiv Lensa budet slozhno....
а вот это неожиданно! рад слышать! надеюсь завоюет место в составе)
Protiv Lensa budet slozhno....
Караваев - надежда шахтера, которая никогда не играла в шахтере
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