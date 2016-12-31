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ОФИЦИАЛЬНО: Александр Караваев - игрок Фенербахче

Полузащитник «Зари» продолжит карьеру в Турции

  • 31.12.2016 14:37
  • 2852 просмотров
  • 13 комментария
Метки
ФК Заря
© ФК Заря

Полузащитник «Зари» Александр Караваев переходит в футбольный клуб «Фенербахче».

Главный тренер «Фенербахче» Дик Адвокаат, которому очень понравилась игра Александра, обратился в футбольный клуб «Шахтёр» и лично к игроку с предложением о переходе. Александр обратился с этим вопросом к президенту «Зари» Евгению Геллеру с просьбой расторгнуть контракт об аренде, который был рассчитан до конца этого сезона, что можно сделать только в трёхстороннем порядке, так как единоличных прав у «Шахтёра» вернуть игрока досрочно нет.

После долгих переговоров между футбольным клубом «Шахтёр», которому принадлежат права на футболиста и футбольным клубом «Заря», в лице президента Евгения Геллера, главного тренера Юрия Вернидуба, генерального директора Сергея Рафаилова и теперь уже экс-игрока Александра Караваева, была достигнута договорённость о переходе.

Президент «Зари» Евгений Геллер отметил, что наш главный приоритет – человеческие отношения. Мы не скрываем, что этот игрок очень нужен «Заре». Но, учитывая то, что Александр Караваев долгое время приносил пользу нашему клубу и многие наши достижения были связаны с ним, просьба футболиста была удовлетворена, а арендный контракт расторгнут, что даст возможность Александру стать игроком «Фенербахче».

Предложение от «Фенербахче», безусловно, привлекательно и в финансовом, и в игровом плане. Не каждый клуб в Украине может предложить такие финансовые условия. Плюс, «Фенербахче» будет продолжать играть в Лиге Европы. Одна из целей нашего недавнего еврокубкового оппонента – борьба за призовые места в чемпионате Турции, и, как следствие, попадание в Лигу Чемпионов.

Напомним, что Александр Караваев присоединился к «Заре» в сезоне 2014/15. За это время он стал ключевым игроком команды, застолбив за собой место правого вингера. На счету футболиста 56 матчей и 16 забитых мячей в футболке «Зари» в Национальном чемпионате, игры в основе нашей команды в Лиге Европы и Кубке Украины. Именно из «Зари» Александр получил вызов в Национальную сборную Украины.

Источник — ФК Заря

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Комментарии
    jekavayp
      jekavayp, 31.12.2016 14:40
    +9
    Безусловно + для Саши и — для Зари...
    В любом случае успехов Александру
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    Юрий Бадеха
      Юрий Бадеха, 31.12.2016 14:46
    +5
    главное лавку не полировать в турции
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    hoffenheim
      hoffenheim, 31.12.2016 14:48
    +6
    а вот это неожиданно! рад слышать! надеюсь завоюет место в составе)
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    leoifua1993
    leoifua1993, 31.12.2016 14:48
    +2
    Це оренда..чи повний трансфер?
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    Евгений Еременко
      Евгений Еременко, 31.12.2016 14:49
    +3
    вот это новость! красавец! и вернидуб молодец!
    Ссылка
    Павел Шишов
    online
      Павел Шишов, 31.12.2016 14:54
    +2
    Караваев давно заслуживает играть в клубе такого уровня и чемпионате уровня, на порядок сильнее, чем, на нынешний момент, у нас.
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    hoffenheim
      hoffenheim, 31.12.2016 14:58
    +1
    вот глянул, конкуренция не слабая! Караваев стоит 2.5 млн. (хотя это не главный показатель), а конкуренты:
    Volkan Sen 7,5 млн.
    Jeremain Lens 11,0 млн. (да-да, с Динамо)
    Moussa Sow 13,0 млн.
    Emmanuel Emenike 9,0 млн.
    Miroslav Stoch 4,5 млн.
    Alper Potuk 8,0 млн. (главный конкурент на позиции)
    Gregory van der Wiel 7,5 млн. (частично)
    Aatif Chahechouhe 3,5 млн.

    ПОКА ЧТО ОФИЦИАЛЬНО ИНФОРМАЦИЯ НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА О ПЕРЕХОДЕ.
    П.С. было бы не плохо, если бы показывали анализ конкурентов по позиции Наших игроков при переходах.
    Ссылка
    NICOLAOS1991
    online
      NICOLAOS1991, 31.12.2016 15:02
    +4
    Извините, что не в тему. Мало кто сейчас вспоминает одну историю про Караваева. Было это во время аннексии Крыма. Саня тогда был игроком Севастополя. У него тогда спросили: "Вам предлагали российское гражданство??? Да, предлагали. А что вы сделали??? Ну, конечно же, я отказался". Удачи Саня. Вся Украина будет держать за тебя кулаки.
    Ссылка
    Andrij Siromolot
      Andrij Siromolot, 31.12.2016 15:04
    0
    hoffenheim, 31.12.2016 14:48
    а вот это неожиданно! рад слышать! надеюсь завоюет место в составе)

    Protiv Lensa budet slozhno....
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    Вова Бойко
      Вова Бойко, 31.12.2016 15:10
    +2
    Вот ето понимаю. Нужен подписали! А не как некоторые годами трансфери готовят......
    Ссылка
    vitaha33
      vitaha33, 31.12.2016 15:23
    +1
    Andrij Siromolot, 31.12.2016 15:04
    hoffenheim, 31.12.2016 14:48
    а вот это неожиданно! рад слышать! надеюсь завоюет место в составе)
    Protiv Lensa budet slozhno....
    Ленс грає зліва а він справа
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    WADO-1976
    online
      WADO-1976, 31.12.2016 15:25
    -1
    Надежда Шахтера - Караваев переходит в состав лидера турецкого футбола Фенербахче , а "надежда" всея Динамо - Калитвинцев - в клуб второй немецкой бундеслиги "Эрцгебирге" . Надеюсь вопрос о том у кого будущее светлое ,а у кого не очень отпадает ?
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    ZpoRt
    online
      ZpoRt, 31.12.2016 15:36
    0
    WADO-1976, 31.12.2016 15:25
    Надежда Шахтера - Караваев переходит в состав лидера турецкого футбола Фенербахче , а "надежда" всея Динамо - Калитвинцев - в клуб второй немецкой бундеслиги "Эрцгебирге" . Надеюсь вопрос о том у кого будущее светлое ,а у кого не очень отпадает ?

    Караваев - надежда шахтера, которая никогда не играла в шахтере
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