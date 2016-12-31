ОФИЦИАЛЬНО: Александр Караваев - игрок Фенербахче

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Полузащитник «Зари» Александр Караваев переходит в футбольный клуб «Фенербахче».



Главный тренер «Фенербахче» Дик Адвокаат, которому очень понравилась игра Александра, обратился в футбольный клуб «Шахтёр» и лично к игроку с предложением о переходе. Александр обратился с этим вопросом к президенту «Зари» Евгению Геллеру с просьбой расторгнуть контракт об аренде, который был рассчитан до конца этого сезона, что можно сделать только в трёхстороннем порядке, так как единоличных прав у «Шахтёра» вернуть игрока досрочно нет.



После долгих переговоров между футбольным клубом «Шахтёр», которому принадлежат права на футболиста и футбольным клубом «Заря», в лице президента Евгения Геллера, главного тренера Юрия Вернидуба, генерального директора Сергея Рафаилова и теперь уже экс-игрока Александра Караваева, была достигнута договорённость о переходе.



Президент «Зари» Евгений Геллер отметил, что наш главный приоритет – человеческие отношения. Мы не скрываем, что этот игрок очень нужен «Заре». Но, учитывая то, что Александр Караваев долгое время приносил пользу нашему клубу и многие наши достижения были связаны с ним, просьба футболиста была удовлетворена, а арендный контракт расторгнут, что даст возможность Александру стать игроком «Фенербахче».



Предложение от «Фенербахче», безусловно, привлекательно и в финансовом, и в игровом плане. Не каждый клуб в Украине может предложить такие финансовые условия. Плюс, «Фенербахче» будет продолжать играть в Лиге Европы. Одна из целей нашего недавнего еврокубкового оппонента – борьба за призовые места в чемпионате Турции, и, как следствие, попадание в Лигу Чемпионов.



Напомним, что Александр Караваев присоединился к «Заре» в сезоне 2014/15. За это время он стал ключевым игроком команды, застолбив за собой место правого вингера. На счету футболиста 56 матчей и 16 забитых мячей в футболке «Зари» в Национальном чемпионате, игры в основе нашей команды в Лиге Европы и Кубке Украины. Именно из «Зари» Александр получил вызов в Национальную сборную Украины.

Источник — ФК Заря

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