Билялетдинов может возглавить Анжи Будковского

Надежда Шахтера - Караваев переходит в состав лидера турецкого футбола Фенербахче , а &quo...

Караваев - надежда шахтера, которая никогда не играла в шахтере

1. Каждый имеет право на свое мнение, местонахождения и т.д.2. Тебя в Донецк не пустят (украинска...

А як ти ставишся то тих хто співає гімн України голосніше за всіх , публічно тримають руку на се...

Знаєте, а як ви ставитесь до того, що гравці фк Шахтар відмовляються публічно підтримувати україн...

Очень рад, что это произошло, значит мир не так далеко. Уверен, это было не простое решение. С на...