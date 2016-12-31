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Билялетдинов может возглавить Анжи Будковского

В махачкалинском клубе будут строить новую команду

  • 31.12.2016 14:35
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Руководство махачкалинского «Анжи» рассматривает кандидатуру бывшего наставника «Рубина» Рината Билялетдинова в качестве преемника ушедшего чеха Павла Врбы.

— Раздался звонок, меня спросили о том, как отнесусь ко включению в список кандидатов на пост главного тренера «Анжи», — сказал Билялетдинов. — Рассматривается ряд кандидатур, я далеко не один, насколько понял.

Напомним, что на днях «Анжи» обрел нового владельца в лице бизнесмена Османа Кадиева и объявил о смене вектора развития клуба, связанного с продажей ведущих футболистов.

Источник — Спорт-Экспресс в России

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