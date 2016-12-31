Билялетдинов может возглавить Анжи Будковского

Руководство махачкалинского «Анжи» рассматривает кандидатуру бывшего наставника «Рубина» Рината Билялетдинова в качестве преемника ушедшего чеха Павла Врбы.
— Раздался звонок, меня спросили о том, как отнесусь ко включению в список кандидатов на пост главного тренера «Анжи», — сказал Билялетдинов. — Рассматривается ряд кандидатур, я далеко не один, насколько понял.
Напомним, что на днях «Анжи» обрел нового владельца в лице бизнесмена Османа Кадиева и объявил о смене вектора развития клуба, связанного с продажей ведущих футболистов.
Источник — Спорт-Экспресс в России
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.