Сачко и Чеснаков поздравили болельщиков с Новым годом

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Головний тренер і капітан «Ворскли» вітають уболівальників.

Ось і підійшов до кінця 2016-й рік. Період складний для України, для її економічної системи, для суспільства. Кожного наступного Нового року всі ми плекаємо надію, що все найгірше омине нас, а мир, любов та злагода неодмінно прийдуть до кожної оселі.

Непростим був рік, що минає, й для великої родини футбольного клубу «Ворскла», та ми не сумніваємось, всі негаразди буде подолано. Вони нас загартували, зробивши сильнішими, та, змусивши ще більш наполегливо працювати.

Зі словами вдячності за підтримку, конструктивну критику та любов до «Ворскли» ми звертаємось до вас в останній день року. Сподіваємось, всі ми разом матимемо чимало нагод порадіти яскравій грі улюбленої команди, її перемогам та боротьбі за найвищі щаблі в українському чемпіонаті.

РАЗОМ НАМ ВСЕ ПІД СИЛУ!

З Новим роком і Різдвом Христовим!

З повагою,

головний тренер ФК «Ворскла» Василь САЧКО,

капітан Володимир Чеснаков

Источник — ФК Ворскла

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