Пять вечеров сэра Алекса

© Евроспорт, Алекс Фергюсон

Алексу Фергюсону - 75 лет. UEFA.com вспоминает пять ярких моментов из жизни великого шотландца.

11 мая 1983 года, «Абердин» - «Реал» 2:1

Финал Кубка кубков, «Уллеви»

«Не говори никому, но только подумай, какой шанс у нас появился», - сказал сэр Алекс перед матчем своему помощнику Арчи Ноксу. Победа над «Баварией» в четвертьфинале была удивительна сама по себе, однако ничто не сравнится с успехом «Абердина» в промозглом Гетеборге. На быстрый гол Эрика Блэка мадридцы ответили пенальти, реализованным Хуанито, но в дополнительное время шотландцы все же взяли свое. На 112-й минуте Джон Хьюитт замкнул головой навес Марка Макги. ««У «Абердина» было то, чего не купишь за деньги, - командный дух в лучших семейных традициях»«, - подвел итог матчу легенда «Реала» Альфредо Ди Стефано.

6 ноября 1986 года, назначение на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»

«Арсенал», «Тоттенхэм», «Рейнджерс» - все они проявляли интерес к Фергюсону, когда он возглавлял «Абердин». Но именно предложение «МЮ» заставило 44-летнего тренера покинуть родную Шотландию. В Манчестере он был призван заменить Рона Аткинсона. Решающее слово, которое убедило правление клуба выбрать Фергюсона, а не Терри Венейблса, сказал Бобби Чарльтон. «Я спросил коллег по правлению, видят ли они Фергюсона у руля «МЮ», после победы «Абердина» в Гетеборге, - рассказывал сэр Бобби. - Я отметил, как страстно он переживал игровые моменты на протяжении всего матча, управляя действиями команды на бровке. Он наполнял команду верой в себя». Сказано - сделано.

2 мая 1993 года, «Астон Вилла» - «Олдэм Атлетик» 0:1

Матч премьер-лиги

Первые годы Фергюсона в «Юнайтед» не были озарены успехом. В декабре 1989-го болельщики даже выразили недовольство в баннере на «Олд Траффорд». Но команда не рассыпалась и в итоге получила вознаграждение. В финале Кубка Англии-1990 манкунианцы обыграли «Кристал Пэлэс», а затем завоевали первый чемпионский титул с 1967 года. Фергюсон узнал об этом на поле для гольфа. «Незнакомец пересек холм, подошел и с широченной улыбкой сказал мне: «Прошу прощения, мистер Фергюсон, но вы - чемпион. «Олдэм» выиграл у «Астон Виллы», - вспоминал сэр Алекс.

26 мая 1999 года: «Манчестер Юнайтед» - «Бавария» 2:1

Финал Лиги чемпионов УЕФА, «Камп Ноу»

««Футбол, черт его дери!»« Послематчевая цитата Фергюсона навечно вошла в футбольный фольклор, равно как и легендарная победа в уже проигранном барселонском финале. Ее на последних минутах принесли голы Тедди Шерингема и Оле-Гуннара Сульшера. В 1999-м «МЮ» впервые выиграл главный еврокубок при Фергюсоне и в том же сезоне взял золото премьер-лиги и Кубок Англии. «Я уже готовил себя к поражению, - открыл Фергюсон. - Напоминал себе, что надо принять его с честью, признать, что это не наш год. Когда же все случилось, я был ошарашен». Фергюсон был не единственным, у кого в тот вечер перехватило дыхание.

21 мая 2008 года: Манчестер Юнайтед» - «Челси» 1:1 (доп. вр., пен. 6:5)

Финал Лиги чемпионов УЕФА, «Лужники»

Спустя 50 лет после мюнхенской авиакатастрофы «МЮ» и через 40 лет после первой победы в Кубке европейских чемпионов «Юнайтед» вновь стал лучшим в Европе. Памятный промах Джона Терри дал шанс красным остаться в игре, а Эдвину ван дер Сару - парировать удар Николя Анелька в решающий момент. «Еще вчера я говорил, что мы не подведем в память о жертвах мюнхенской трагедии, - поведал после игры сэр Алекс. - Судьба приложила руку к нашей победе. Сегодня у нас была предельная мотивация. Сложно противостоять столь мотивированным людям».

Источник — УЕФА

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