Рекордсмены Команды года

До понедельника продолжаются выборы Команды года-2016, а пока мы составили сборную из 11 футболистов, которые чаще всего побеждали в голосовании за всю его историю.

Вратарь

Икер Касильяс - 6 (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012)

«Реал»/»Порту» и сборная Испании

Капитан сборной Испании на золотых ЕВРО 2008 и 2012 годов, чемпион мира-2010. Во все упомянутые годы получил признание читателей UEFA.com. Его главные конкуренты - Мануэль Нойер и Джанлуиджи Буффон, попадавшие в Команду года по три раза.

Защитники

Карлес Пуйоль - 6 (2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010)

«Барселона» и сборная Испании

Лучшая пятилетка в карьере Пуйоля началась в 2005 году. В 2006-м, 2009-м и 2011-м он выиграл с «Барсой» Лигу чемпионов УЕФА, в 2008-м победил на ЕВРО, а в 2010-м - на первенстве мира. Во всех случаях был оплотом обороны своих команд.

Филипп Лам - 5 (2006, 2008, 2012, 2013, 2014)

«Бавария» и сборная Германии

Один из самых стабильных футболистов Европы за последние десять лет. Лам впервые попал в Команду года в 2006-м, а с 2012 по 2015 год выдал серию из трех попаданий подряд.

Серхио Рамос - 5 (2008, 2012, 2013, 2014, 2015)

«Реал» и сборная Испании

Оплот обороны «Реала», неизменно входивший в символическую сборную четыре последних года. До этого сыграл ключевую роль в триумфе Испании на ЕВРО-2008.

Жерар Пике - 4 (2010, 2011, 2012, 2015)

Один из четырех защитников, попадавших в Команду года четыре раза. Остальные трое - Алессандро Неста, Дани Алвес и Джон Терри. В нашу сборную Пике вошел благодаря большему числу номинаций - семь. У конкурентов по шесть.

Полузащитники

Хави Эрнандес - 5 (2008, 2009, 2010, 2011, 2012)

«Барселона» и сборная Испании

Испанец, впервые номинированный в 2005-м, попал в команду только три года спустя, зато потом его место среди лучших не подвергалось сомнению. Болельщики выбирали блиставшего и в клубе, и в сборной хавбека пять лет подряд.

Андрес Иниеста - 5 (2009, 2010, 2011, 2012, 2015)

«Барселона» и сборная Испании

Как и его партнер по средней линии Хави, однажды оказавшись в Команде года, Иниеста закрепился там на несколько лет. В 2013-м его не было в символической сборной, но в 2015 году он вернулся в когорту избранных.

Стивен Джеррард - 3 (2005, 2006, 2007)

«Ливерпуль» и сборная Англии

Джеррард - один из пяти полузащитников, трижды попадавших в Команду года. Мы отдали ему предпочтение благодаря семи номинациям. Это больше, чем у Кака (5), Роналдиньо (4), Павела Недведа (3) и Зинедина Зидана (3).

Нападающие

Криштиану Роналду - 10 (2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015)

«Манчестер Юнайтед»/»Реал» и сборная Португалии

Португалец номинировался рекордные 13 раз и 10 раз оказывался в Команде года. Это на три раза больше, чем у ближайшего конкурента. В 2015-м он попал в символическую сборную девятый год кряду.

Лионель Месси - 7 (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015)

«Барселона» и сборная Аргентины

По аналогии с Роналду аргентинец сперва фигурировал в Командах года как полузащитник. Впервые номинировался в 2006-м, а попал в состав - в 2008-м. Всего включался в шорт-лист десять раз и оказался вне Команды года лишь в 2013-м.

Тьерри Анри - 5 (2001, 2002, 2003, 2004, 2006)

«Арсенал» и сборная Франции

Француз претендовал на попадание в Команду года шесть лет подряд с момента появления голосования и только в 2005-м не сумел пробиться в ее состав. Единственный игрок, который фигурировал в первых четырех символических сборных.

Источник — УЕФА

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.