Александр ШОВКОВСКИЙ: «Всему есть начало и у всего есть конец!»

Легендарный вратарь и капитан киевского «Динамо» Александр Шовковский поздравил болельщиков с Новым годом.
«Всему есть начало и у всего есть конец!
Уходит 2016 Год
Уходят прожитые дни и мгновенья
Мы вспоминаем их вновь и вновь и надеемся, что в прошлом останутся все наши невзгоды и разочарования, обиды и происшествия, неудачи и поражения
А все самое хорошее будет идти с нами по жизни всегда
И радость каждого нового дня
И улыбки каждой новой встрече
И нежные объятия старых и новых друзей
И мирное небо над головой
Будьте счастливы
Будьте независимы
Будьте людьми
И будьте всегда с Богом в сердце
С Новым 2017 Годом, мои Друзья
Живите в Гармонии с собой и с окружающим вас Миром
Здоровья, Благополучия, Любви, Счастья и Мира Вам», — написал Шовковский на своей странице в социальной сети Facebook
Источник — Sport.ua
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