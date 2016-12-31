Александр ШОВКОВСКИЙ: «Всему есть начало и у всего есть конец!»

© ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Легендарный вратарь и капитан киевского «Динамо» Александр Шовковский поздравил болельщиков с Новым годом.



«Всему есть начало и у всего есть конец!

Уходит 2016 Год

Уходят прожитые дни и мгновенья

Мы вспоминаем их вновь и вновь и надеемся, что в прошлом останутся все наши невзгоды и разочарования, обиды и происшествия, неудачи и поражения

А все самое хорошее будет идти с нами по жизни всегда

И радость каждого нового дня

И улыбки каждой новой встрече

И нежные объятия старых и новых друзей

И мирное небо над головой

Будьте счастливы

Будьте независимы

Будьте людьми

И будьте всегда с Богом в сердце

С Новым 2017 Годом, мои Друзья

Живите в Гармонии с собой и с окружающим вас Миром

Здоровья, Благополучия, Любви, Счастья и Мира Вам», — написал Шовковский на своей странице в социальной сети Facebook

Источник — Sport.ua

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