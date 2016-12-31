Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО: «С нетерпением жду новый турнир»

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Организаторы Киевской футбольной Суперлиги накануне празднования Нового года встретились с легендарным футболистом киевского «Динамо» и сборной СССР Анатолием Демьяненко, в честь которого в декабре провели одноименный Кубок на загородной базе столичного клуба.

Напомним, что в финале Кубка Демьяненко 2016 сошлись команды Catanzaro и «Виноградарь-Локо», а победа досталась команде Александра Сыцко, единственный гол в составе которой с пенальти забил Денис Гармаш.

Анатолий Васильевич получил из рук организаторов Киевской футбольной Суперлиги почетный диплом за развитие аматорского футбола в Киеве, а также просил передать участникам турнира следующие слова:

— Я очень рад, что Суперлиге удалось провести турнир на хорошем уровне. Мне звонили многие люди изо всех уголков мира, которые следили за перипетиями турнира и интересовались им. Очень приятно, что откликнулись принять участие известные в прошлом футболисты и действующие игроки киевского «Динамо»!

Очень жаль, что я не смог присутствовать на награждении команд-призеров, но мы обязательно исправим это в следующем году! С нетерпением жду следующего турнира, на котором обещаю присутствовать лично! От себя хотел бы поздравить все команды, которые приняли участие в турнире, в особенности, Catanzaro, который выиграл золотые медали!

Источник — Суперлига

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