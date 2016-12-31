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Директор ПФК Сумы: Мы не намерены сниматься с чемпионата

Директор «горожан» опроверг слухи о снятии команды с чемпионата

  • 31.12.2016 14:10
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Информация о возможном исчезновении с футбольной карты Украины ПФК «Сумы», появившаяся накануне на страницах спортивных интернет-ресурсов, не соответствует действительности. Как рассказал директор «горожан» Владимир Присяжнюк, команда продолжит выступления в чемпионате и приложит максимум усилий для сохранения прописки в первой лиге.

- В последние дни мой телефон буквально разрывается от звонков и всем приходится объяснять, в том числе и журналистам, что публикации в прессе - не более, чем выдумка: «Сумы» не намерены сниматься с чемпионата, - подчеркнул функционер. - Более того, у клуба могут появиться серьезные инвесторы (на что мы очень надеемся), с помощью которых, убежден, сумской футбол сможет получить новое развитие.

Напомним, что после осенней части сезона «горожане» имеют в активе 18 очков и занимают 16-е место в первой лиге.

Источник — Footboom

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