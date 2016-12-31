Милан «дарит» Луиса Адриано Спартаку за 1 миллион евро

Стала известна сумма, за которую московский «Спартак» приобретет бразильского нападающего итальянского «Милана» Луиса Адриано.
По информации издания Corriere della Sera, за 29-летнего футболиста красно-белые заплатят порядка одного миллиона евро. Сделка выгодна «Милану», который сэкономит около 30 миллионов евро на зарплате и бонусах игрока, чей контракт рассчитан еще на 3,5 года.
В сезоне-2016/17 Адриано провел в серии А семь матчей, но мячей не забил.
Источник — Sportbox
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