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Черноморец: Благодарны за поддержку и отношение

Одесситы поздравляют болельщиков с Новым годом

  • 31.12.2016 13:34
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ФК Черноморец
© ФК Черноморец

Дорогие друзья!

Завершается достаточно непростой 2016 год. Год серьезных испытаний и проверки на приверженность неизменным понятиям добра, чести и порядочности, верности и преданности.

Этот год изменил не только наши умы и сердца, но и повседневную жизнь и работу. Стал другим формат футбольного чемпионата Украины. Всем нам пришлось решать вопросы существования клубов в новых реалиях жизни, переформатировать многие связи и отношения между партнерами. Не все происходило так, как было намечено, не все получалось. Боль неудач и радость побед с одинаковой силой проходили сквозь наши с вами сердца, но заставляли еще больше желать и верить в лучшее.

Самое главное, мы сохранили футбол в Украине, в нашем любимом городе и сделали все возможное для его развития. В атмосфере радости и гостеприимства был проведен очередной розыгрыш престижнейшего трофея украинского футбола — Суперкубка Украины. Победами над сборными Кипра и Финляндии продолжилась беспроигрышная серия национальной сборной на главной спортивной арене нашего города. Одессе выпала честь принимать грандов мирового футбола в рамках Лиги Европы. Результаты нашей любимой команды пусть не оптимальны, но стабильны. Считаем, что «Черноморец» смог выйти на более качественный уровень, который позволяет с оптимизмом смотреть в будущее.

Но ни о каком успехе не могло бы быть и речи, без команды единомышленников и энтузиастов в клубе, без поддержки горячих сердец наших преданных болельщиков, без участия в судьбе клуба деловых партнеров. Мы высоко ценим и искренне благодарны за вашу поддержку и отношение.

Уверены, что только вместе, объединив опыт и мастерство, уважение и понимание друг к другу с преданностью общему делу, мы сможем воплотить в жизнь все наши планы, реализовать самые смелые идеи!

Не растеряем эти качества. Не утратим надежду на лучшее. Несмотря ни на что, будем верить в нашу команду, верить в нашу страну. Нам все под силу.

Пусть наступающий год будет надежным и стабильным для вас и ваших близких. От всей души желаем вам добрых перемен, радостных встреч и счастливых событий, мира, достатка и семейного уюта в вашем доме!

С наступающим Новым, 2017-м, годом!

Источник — ФК Черноморец

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