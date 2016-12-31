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Вест Бромвич предложил новый контракт Берахино

«Дрозды» хотят сохранить нападающего в своем составе

  • 31.12.2016 13:33
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«Вест Бромвич» выдвинул уже свое третье предложение о новом контракте нападающему Сэйдо Берахино, несмотря на продолжающиеся проблемы игрока.Ранее в этом сезоне «дрозды» специально отправили 23-летнего Берахино во Франции, чтобы сбросить лишний вес и набрать физическую форму. Сэйдо уже вернулся в расположение клуба, но, по словам главного тренера Тони Пьюлиса, «ничуть не близок» к состоянию, чтобы претендовать на место в первой команде.

Меж тем, действующий контракт экс-игрока сборной Англии по-прежнему истекает в конце сезона, что вызывает повышенный интерес клубов вроде «Стоука» и «Эвертона» в преддверии возобновления трансферного окна.

Однако «Вест Бромвич» все еще надеется сохранить Берахино и даже готов увеличить его зарплату с нынешних 20 до 55 тысяч фунтов в неделю, сообщает The Telegraph. Соответствующее предложение клуб уже выдвинул игроку, который в этом сезоне провел лишь пять матчей и не забил ни одного гола.

Добавим, даже если Сэйдо покинет «Хоторнс» в конце сезона свободным агентом, «дрозды» все равно смогут претендовать на некоторую компенсацию, за воспитание игрока — но только в случае перехода Берахино в другой английский клуб. Если же нападающий отправится за рубеж, так и не заключив новую сделку, «Вест Бромвич» не получит ни пенни.

Источник — Fapl.ru

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