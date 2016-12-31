Артем МИЛЕВСКИЙ: «Вечно в этих самолетах все запрещают»

Экс-игрок сборной Украины Артем Милевский проводит свой отпуск в Доминиканской республике.
Добравшись до курорта нападающий поделился записью в Instagram, посетовав, что в самолетах вечно все запрещают.
«Вечно в этих самолетах все запрещают. Ну, я добрался… Хоть и было очень долго», - написал Артем.
Источник — Sport.ua
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