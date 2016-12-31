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Артем МИЛЕВСКИЙ: «Вечно в этих самолетах все запрещают»

Украинский нападающий отправился на отдых в Доминикану

  • 31.12.2016 13:32
  • 608 просмотров
  • 1 комментария
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instagram.com
© instagram.com

Экс-игрок сборной Украины Артем Милевский проводит свой отпуск в Доминиканской республике.

Добравшись до курорта нападающий поделился записью в Instagram, посетовав, что в самолетах вечно все запрещают.

«Вечно в этих самолетах все запрещают. Ну, я добрался… Хоть и было очень долго», - написал Артем.

Источник — Sport.ua

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