Артем МИЛЕВСКИЙ: «Вечно в этих самолетах все запрещают»

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Экс-игрок сборной Украины Артем Милевский проводит свой отпуск в Доминиканской республике.

Добравшись до курорта нападающий поделился записью в Instagram, посетовав, что в самолетах вечно все запрещают.

«Вечно в этих самолетах все запрещают. Ну, я добрался… Хоть и было очень долго», - написал Артем.

Источник — Sport.ua

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