Андрей Павелко поздравил футбольную общественность с Новым годом

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Шановні друзі!



У цю прекрасну передноворічну пору прийміть найщиріші вітання з прийдешніми святами!



Позаду важкий рік, який приніс і невдачі, і серйозні досягнення – здобуття Києвом права проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА та відміна заборони на проведення офіційних міжнародних матчів в Одесі та Харкові. Не зважаючи на економічні складнощі та інші проблеми, Федерація футболу України доклала максимум зусиль для розвитку вітчизняного футболу, його очищення від корупції та впровадження нових системних напрямків розвитку найулюбленішої гри у світі.



Зокрема, у 2016 році ФФУ впровадила комплексну програму, спрямовану на розвиток футболу за кількома ключовими напрямками: Стадіони, Тренери, Адміністрування, Регіони і Таланти. Перші літери цих цілей і дали назву нашій стратегії – СТАРТ. Ця стратегія розрахована до 2030 року. За цей час в Україні виросте нове покоління футболістів, яким буде до снаги не лише пробиватися до фінальних стадій чемпіонатів Європи та світу, а й перемагати.



Результати втілення іншої нашої стратегічної програми, направленої на відновлення та розвиток футбольної інфраструктури, помітні вже зараз. Однак, основний етап реалізації цієї важливої місії розпочнеться в найближчому майбутньому. Для цього у грудні у тестовому режимі був запущений сучасний завод ФФУ з виробництва штучних покриттів для футбольних полів. А вже навесні по всій України розпочнуться масштабні роботи із будівництва футбольних майданчиків та стадіонів.



Федерація футболу України зустрічає новий рік сповнена оптимізму та віри у найкраще. Хочу побажати цього й кожній українській родині та всім вболівальникам. Щиро бажаю, аби у ваших оселях панували мир, здоров’я та благополуччя, якнайшвидшого закінчення війни на Донбасі і повернення наших воїнів додому живими та неушкодженими! Всі ми, футбольні команди, вболівальники та всі мешканці України є і будемо великою і дружньою родиною. Тому нам до снаги втілення найсміливіших бажань!



З Новим роком та веселих свят!



З побажаннями усього найкращого,



Президент Федерації футболу України



Андрій Павелко

Источник — Федерация футбола Украины

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