Диего КОСТА: «Я в Челси, чтобы забивать голы»

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Диего Коста дал интервью официальному сайту и рассказал о своей роли на поле, помощи товарищей и надеждах на остаток сезона…



То, что мы даже в отсутствие Диего Косты и Н'Голо Канте легко обыграли «Борнмут» в День подарков, многое говорит о выдающейся форме команды. Антонио Конте считает, что это отличный посыл остальным клубам АПЛ, доказательство глубины и класса состава. И в роли лидера атаки блистал Эден Азар, которому помогали Педро и Виллиан.



Но то, что все с нетерпением ждут, что на матч о «Стоуком» вернется Диего Коста, многое говорит о том, как великолепно он играл в этом сезоне. Наша серия из 12 побед стала коллективным достижением, но будет справедливо сказать, что никто не внес столько индивидуального мастерства в этот праздник продолжительностью в три месяца, чем Диего Коста. Его ответ, когда официальный сайт спрашивает его, находится ли он в лучшей форме за всю свою карьеру, может еще сильнее напугать защитников команд АПЛ, которых он и так терроризировал на протяжении всего сезона.



«Бывало и лучше, чем сейчас, — говорит нападающий. — И это дает мне больше мотивации, чтобы прибавлять. И я буду стараться это сделать».



«Я не ставлю себе личных целей в плане голов или голевых передач. Все, что я пытаюсь делать, это прогрессировать. Если предыдущий сезон был не очень успешным, да даже если и был успешным, я стараюсь сделать так, чтобы следующий был еще успешнее. Мое желание, и не только мое, но и моих товарищей, это снова выиграть титул».



«Мне казалось, что в этом сезоне нам надо было что-то доказать, показать всем, что мы чего-то стоим. В прошлом сезоне мы провалились, так сказать, задолжали всем хорошую игру. И в этом секрет нашей хорошей формы в этом сезоне. Мы многое задолжали людям и надеемся, что вернем должок».



Но для Диего Косты главное — голы. Его 13 мячей в этом сезоне были совершенно разными, от ударов низом на 89-й минуте, что позволило нам выиграть первый матч сезона с «Вест Хэмом», до недавно забитого головой гола в поединке на «Селхерст Парк».



Среди них был инстинктивный удар с лёту по воротам «Мидлсбро», прекрасно закрученные мячи в ворота «Халла» и «Саутгемптона», а также голы, забивая которые он был слишком силён («Вест Бромвич», «Манчестер Сити»), слишком быстр («Уотфорд») и слишком техничен («Суонси») для тех, кто стоял у него на пути.



Он играл впечатляюще по всему полю, будь то схема 4–2–3–1 в начале сезона или 3–4–3 на протяжении серии побед. Его пять голевых передач позволили ему попасть в число 10-ти лучших игроков, создававших моменты.



«Я тут, чтобы забивать голы, и мне надо продолжать это делать, — говорит он. — Ничего не изменилось».



«Я уже отдавал голевые передачи, и в предыдущих командах тоже, и я рад, что смог помочь моим товарищам забить, я постараюсь продолжать в том же духе».



«Лично для меня новая схема ничего не изменила. Для других ребят что-то поменялось, они стали играть на несколько других позициях, выполнять другие роли. В целом, все подошло команде, и получилось очень хорошо».



Форма Диего в ноябре принесла ему звание Лучшего игрока месяца, ранее в октябре эту награду получил Эден Азар. Последнее время блестяще играл Педро — гол, которым он сравнял счет в матче с «Тоттенхэмом», стал Лучшим голом ноября.



«Педро — прекрасный игрок, он продукт выдающейся школы, ведь он из «Барселоны»», — отмечает Диего Коста.



«Все время на тренировках он забивает шикарные голы, например, такие, как «Тоттенхэму» и «Бормуту»».



«Эден просто невероятный. Очень мало таких людей, как он».



«Он из тех, кто в одиночку может выиграть матч. Он выдающийся. Таких, как он, мало. Он уверен в том, что он делает, и он передает эту уверенность нам».



«Дело в том, что Педро, Виллиан и Эден — великие игроки, они сейчас в отличной форме. Это очень помогает мне как нападающему, и надеюсь, мы выиграем еще много матчей».

Источник — ФК Челси

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