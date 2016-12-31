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Марлос назван лучшим игроком Шахтера в 2016-м году

Бразилец заслужил признание болельщиков

  • 31.12.2016 13:18
  • 110 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Шахтер
© ФК Шахтер

Болельщики «горняков», ежемесячно определявшие лучшего футболиста в составе «Шахтера», подвели итоги уходящего года.

Основная борьба за первое место развернулась между двумя полузащитниками – Виктором Коваленко и Марлосом. Оба на протяжении года трижды признавались лучшими футболистами месяца, при этом демонстрировали стабильную игру и высокую результативность.

В итоге в номинации победил бразилец. За Марлоса проголосовали 1 587 поклонников «Шахтера». У Коваленко оказалось 837 баллов.

Третье место болельщики отдали голкиперу «горняков» Андрею Пятову. В его активе – ровно 300 голосов. Далее разместились Тайсон (261), Бернард (144), Эдуардо (97) и Максим Малышев (66).

Источник — ФК Шахтер

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Комментарии
    dfm777
      dfm777, 31.12.2016 13:29
    0
    Реально крутой игрок.
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    Владимир_Скидан( Ст.Оскол)
    online
      Владимир_Скидан( Ст.Оскол), 31.12.2016 13:37
    0
    Реально лучший на данный момент игрок Шахтера.
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    Brian10
      Brian10, 31.12.2016 13:52
    0
    Я бы отдал первое место Бернарду либо Фреду. У Марлоса не хватает скорости, часто передерживает и теряет мяч, в следствии чего атаки Шахтёра не приносят результат. Коваленко и Пятов ниочём, болелы проголосовали за них только потому что те украинцы.
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