Марлос назван лучшим игроком Шахтера в 2016-м году

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Болельщики «горняков», ежемесячно определявшие лучшего футболиста в составе «Шахтера», подвели итоги уходящего года.



Основная борьба за первое место развернулась между двумя полузащитниками – Виктором Коваленко и Марлосом. Оба на протяжении года трижды признавались лучшими футболистами месяца, при этом демонстрировали стабильную игру и высокую результативность.



В итоге в номинации победил бразилец. За Марлоса проголосовали 1 587 поклонников «Шахтера». У Коваленко оказалось 837 баллов.



Третье место болельщики отдали голкиперу «горняков» Андрею Пятову. В его активе – ровно 300 голосов. Далее разместились Тайсон (261), Бернард (144), Эдуардо (97) и Максим Малышев (66).

Источник — ФК Шахтер

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