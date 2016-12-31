Коллектив Зари поздравил болельщиков с Новым годом

Коллектив футбольного клуба «Заря» поздравляет всех болельщиков нашей команды с Новым годом:
Генеральный директор Сергей Рафаилов:
- Наша жизнь делится на полосы: чёрные и белые. Хочу, чтобы белых полос в следующем 2017-м году у нас всех было как можно больше. Наша команда будет делать все для того, чтобы не останавливаться на достигнутом и добиваться новых высот, как в национальном чемпионате, так и в Еврокубках. Желаю всем нам мирного неба над головой, крепкого здоровья, финансового благополучия, близких людей рядом и всего самого наилучшего.
Главный тренер Юрий Вернидуб:
- У меня два основных пожелания всем в Новом году. Искренне желаю Здоровья и Мира. Благодаря крепкому здоровью, мы способны достигать новых высот и свершений. А мир – основной фактор для того, чтобы всё было хорошо на нашей земле. И естественно, желаю веры в любимую команду. А мы, в свою очередь, сделаем всё возможное для того, чтобы оправдать ваше доверие.
Капитан «Зари» Никита Каменюка:
- Хочу пожелать всем болельщикам, прежде всего, здоровья в Новом году. Пусть всем вам сопутствует удача и всегда сияет яркое солнце, чтоб поменьше пасмурных событий. Будьте терпимее и добрее друг к другу. И сохраняйте положительный настрой.
Защитник Рафаэль Форстер:
- Всем болельщикам «Зари» желаю счастья и здоровья. Спасибо вам большое за то, что на протяжении этого года были с нами. Ваша поддержка чувствовалась от первой, до последней игры. Увидимся с вами уже в Новом, 2017-м году!
Полузащитник Паулиньо:
- Желаю всем нам в Новом году достижения всех целей. Всех тех желаний, которые мы сами перед собой ставим. Пусть сбываются все мечты. Здоровья, счастья, мира и добра.
Полузащитник Дмитрий Гречишкин:
- В первую очередь хочу пожелать оставаться с командой в любой ситуации. Если у вас есть возможность, приходите на наши матчи! Нам нужна ваша поддержка! Да и всегда приятнее играть на полном стадионе! Ну и хочется пожелать всем нам крепкого здоровья, мира и добра – ваш Дима Гречишкин (улыбается).
Полузащитник Джаба Липартия:
- Желаю всем болельщикам мира, здоровья и добра. Всегда в любые моменты оставайтесь вместе с нами. Мы постараемся отблагодарить вас за верность яркой игрой и результатами. С Новым годом!
Полузащитник Желько Любенович:
- От всей души поздравляю всех с Новым годом и всеми праздниками. Пусть обязательно сбудутся все ваши сокровенные мечты. Осуществится всё задуманное. Каждый день пусть приносит только хорошие события. Поменьше огорчений и побольше счастливых моментов.
Полузащитник Александр Караваев:
- Всем болельщикам «Зари» и любителям футбола хочу пожелать в наступающем году лишь положительных эмоций. Всегда стремитесь вперед, не бойтесь совершать ошибки, ведь именно благодаря им мы учимся и становимся сильнее! Здоровья, мира и добра!
Голкипер Алексей Шевченко:
- Не буду многословным, так как вряд ли скажу что-то новое. Самое главное в этой жизни, чтобы вас окружали правильные люди, чтобы близкие всегда были здоровы и счастливы! Пусть сбываются мечты!
Голкипер Игорь Левченко:
- Желаю вам в Новом, 2017-м году, успехов во всех делах и начинаниях! Чтобы рядом с вами всегда были те, кто в трудную минуту смогут подставить свое плечо, а минуты радости разделить вместе с вами. Здоровья, счастья, любви! С Новым годом!
Источник — ФК Заря
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