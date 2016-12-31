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Коллектив Зари поздравил болельщиков с Новым годом

Руководство и игроки написали пожелания болельщикам

  • 31.12.2016 12:48
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ФК Заря
© ФК Заря

Коллектив футбольного клуба «Заря» поздравляет всех болельщиков нашей команды с Новым годом:

Генеральный директор Сергей Рафаилов:

- Наша жизнь делится на полосы: чёрные и белые. Хочу, чтобы белых полос в следующем 2017-м году у нас всех было как можно больше. Наша команда будет делать все для того, чтобы не останавливаться на достигнутом и добиваться новых высот, как в национальном чемпионате, так и в Еврокубках. Желаю всем нам мирного неба над головой, крепкого здоровья, финансового благополучия, близких людей рядом и всего самого наилучшего.

Главный тренер Юрий Вернидуб:

- У меня два основных пожелания всем в Новом году. Искренне желаю Здоровья и Мира. Благодаря крепкому здоровью, мы способны достигать новых высот и свершений. А мир – основной фактор для того, чтобы всё было хорошо на нашей земле. И естественно, желаю веры в любимую команду. А мы, в свою очередь, сделаем всё возможное для того, чтобы оправдать ваше доверие.

Капитан «Зари» Никита Каменюка:

- Хочу пожелать всем болельщикам, прежде всего, здоровья в Новом году. Пусть всем вам сопутствует удача и всегда сияет яркое солнце, чтоб поменьше пасмурных событий. Будьте терпимее и добрее друг к другу. И сохраняйте положительный настрой.

Защитник Рафаэль Форстер:

- Всем болельщикам «Зари» желаю счастья и здоровья. Спасибо вам большое за то, что на протяжении этого года были с нами. Ваша поддержка чувствовалась от первой, до последней игры. Увидимся с вами уже в Новом, 2017-м году!

Полузащитник Паулиньо:

- Желаю всем нам в Новом году достижения всех целей. Всех тех желаний, которые мы сами перед собой ставим. Пусть сбываются все мечты. Здоровья, счастья, мира и добра.

Полузащитник Дмитрий Гречишкин:

- В первую очередь хочу пожелать оставаться с командой в любой ситуации. Если у вас есть возможность, приходите на наши матчи! Нам нужна ваша поддержка! Да и всегда приятнее играть на полном стадионе! Ну и хочется пожелать всем нам крепкого здоровья, мира и добра – ваш Дима Гречишкин (улыбается).

Полузащитник Джаба Липартия:

- Желаю всем болельщикам мира, здоровья и добра. Всегда в любые моменты оставайтесь вместе с нами. Мы постараемся отблагодарить вас за верность яркой игрой и результатами. С Новым годом!

Полузащитник Желько Любенович:

- От всей души поздравляю всех с Новым годом и всеми праздниками. Пусть обязательно сбудутся все ваши сокровенные мечты. Осуществится всё задуманное. Каждый день пусть приносит только хорошие события. Поменьше огорчений и побольше счастливых моментов.

Полузащитник Александр Караваев:

- Всем болельщикам «Зари» и любителям футбола хочу пожелать в наступающем году лишь положительных эмоций. Всегда стремитесь вперед, не бойтесь совершать ошибки, ведь именно благодаря им мы учимся и становимся сильнее! Здоровья, мира и добра!

Голкипер Алексей Шевченко:

- Не буду многословным, так как вряд ли скажу что-то новое. Самое главное в этой жизни, чтобы вас окружали правильные люди, чтобы близкие всегда были здоровы и счастливы! Пусть сбываются мечты!

Голкипер Игорь Левченко:

- Желаю вам в Новом, 2017-м году, успехов во всех делах и начинаниях! Чтобы рядом с вами всегда были те, кто в трудную минуту смогут подставить свое плечо, а минуты радости разделить вместе с вами. Здоровья, счастья, любви! С Новым годом!

Источник — ФК Заря

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