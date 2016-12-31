Жозе МОУРИНЬО: «Травма Ибрагимовича была бы катастрофой»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо признал, что травма нападающего Златана Ибрагимовича стала бы «катастрофой» для его команды.2016 год сложился совершенно фантастическим образом для 35-летнего шведа, который к 33 голам за свой бывший клуб ПСЖ приплюсовал 17 результативных ударов за «красных дьяволов».

В уходящем году лишь Лионель Месси из «Барселоны» забил больше (51), однако у Златана в запасе остается еще один матч — сегодня против «Мидлсбро». О том, что «Юнайтед» может лишиться своего бомбардира в случае травмы, Моуриньо даже не хочет думать.

«Это стало бы катастрофой. Конечно, это стало бы катастрофой, но такие вещи случаются в футболе».

«Я не удивлен его результативностью. В Испании Месси и Криштиану (Роналду) много забивают с пенальти. Они феноменальные игроки, которые много своих голов оформляют с пенальти. Здесь у Златана лишь один пенальти в 18 матчах. Здесь не так просто забивать голы», — цитирует Моуриньо The Telegraph.

Несмотря на пугающую зависимость команды от Ибрагимовича, «дьяволы» не собираются покупать еще одного нападающего в январе.

«Мы не собираемся этого делать. У нас есть Златан, есть Руни, Рэшфорд и Мартиаль, который способен сыграть 9-го номера в другом стиле».

«Знаю, мы в условиях высокой конкуренции, но где вы возьмете нападающего, который был бы достаточно хорош, чтобы играть за «Юнайтед»? Где этот нападающий, в каком клубе, что готов его отпустить? Это не для января. Возможно, для лета», — добавил Жозе.

Источник — Fapl.ru

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