Топ-10 постов, которые больше всего смотрели в 2016-м году

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Драка в матче «Динамо» - «Шахтер», поражение сборной Украины от Северной Ирландии и эмоции жены Морозюка – все наиболее посещаемые посты сайта в одном материале.

1. Драка в матче Шахтер – Динамо: причина конфликта

По-другому, наверное, и быть не могло. «Украинское класико» - это всегда интригующе, а если еще на поле произошла потасовка – интересно вдвойне. В данном случае, больше ста тысяч просмотров собрало видео, объясняющее, что стало причиной драки между игроками «Динамо» и «Шахтера».

2. Летняя жара: все о трансферах украинских клубов

После драк наших читателей больше всего интересовали трансферы. Летом их, к сожалению, было больше «на выход», но, что поделать - таковы реалии. Не все сделки были удачными: Гладкий в «Динамо», Селезнев в «Шахтер» пришли именно во время летнего трансферного окна.

3. Следами Динамо: Шахтер вылетает из Лиги чемпионов в Берне

Сенсационный вылет команды Паулу Фонсеки после поражения в Швейцарии Янг Бойз стал большим потрясением не только для игроков «Шахтера». Отчет о фиаско «горняков» стал еще и одним из самых обсуждаемых на сайте.

4. Испанские СМИ: Коноплянка допустил серьезную ошибку

В начале сезона Евгений Коноплянка еще выступал в «Севилье». В поединке за Суперкубок Испании с «Реалом» он вышел на замену в середине второго тайма, а спустя пять минут забил мяч с пенальти. Но это не помогло андалусцам добыть трофей. Но в дополнительное время Коноплянка потерял мяч в центре поля, чем воспользовались мадридцы. После игры испанские СМИ жестко прошлись по украинскому легионеру.

5. Украина против Северной Ирландии оказалась бессильной

Наша боль на Евро-2016. Поединок, после которого команда Михаила Фоменко первой из всех сборных на турнире, потеряла шансы на выход из группы.

6. Официальная заявка сборной Украины на Евро-2016

В последний день мая Михаил Фоменко огласил окончательный состав сборной Украины на чемпионат Европы, сократив число игроков с 29-ти до 23-х. В последний момент расположение «сине-желтых» покинули Олег Гусев, Артем Кравец, Никита Каменюка, Евгений Шахов, Иван Петряк и Максим Малышев.

7. ДЕНИСОВ: «Пусть Динамо не выходит на матч Лиги чемпионов»

Еще один скандал, на этот раз медийный. Директор телеканалов «Футбол 1»/ «Футбол 2» в ответ на отказ со стороны клуба давать комментарии телеканалу, предложил команде Сергея Реброва не выходить на матч Лиги чемпионов, который транслировался на телеканале «Футбол 1».

8. Тарас СТЕПАНЕНКО: «Моя дружба с Ярмоленко закончилась»

Эмоциональное заявление полузащитника «Шахтера» после матча с «Динамо», который завершился дракой.

«Как мы будем играть в сборной — это уже не моя проблема. Есть тренеры, пусть они решают. Сможем ли мы играть в одной команде? Когда на поле — это команда. Я за свою команду отдам все силы. Вне футбольного поля я не обязан ни с кем общаться и поддерживать с кем-то дружеские отношения. Это мое личное дело. Если человек поступает так раз, два, жизнь его ничему не учит. Я же не сказал плохого слова. Они бегают, всю игру обзывают матами. Денису Гармашу хочу сказать. Денис, ты молодой парень, ты, кроме матов, научись каких-то других слов, прочитай хоть одну книгу. Бегают, постоянно маты, где ни тронь их, подкат», - сказал сразу после игры Степаненко.

Перед Евро президент ФФУ Андрей Павелко в присутствии журналистов помирил игроков, а на семейном сборе они, говорят, общались, как ни в чем не бывало, и играли в теннисбол.

9. Жена Морозюка: Открывайте свои рты на уровне ширинки

Эмоциональная реакция Ирины Морозюк на критику мужа со стороны болельщиков. «Болельщики – это те люди, которые при любом итоге игры любят и поддерживают свою команду, а не такие говномесы, которые поливают грязью.

Сидят неудачники и рассуждают, куда надо бить. Хоть один из вас пусть выйдет и со ста раз ни разу мяч не остановит. Вы открывайте ваши рты на уровне ширинки.

А кто там Морозюку привет передает, я-то передам. Сделаю тебе такой подарок. Только ты живи и не забывай, что ты в три раза дешевле его рваного бутса», - написала она в социальной сети, визвав еще больше негатива, как в свою сторону, так и в сторону защитника «Динамо».

10. Сергей РЕБРОВ: «Гармаш сделал все, чтобы Сити контратаковал»

После домашнего поражения от «Манчестер Сити» (1:3) в 1/8 финала Лиги чемпионов наставник «Динамо» раскритиковал Дениса Гармаша, который допустил несколько результативных обрезок в центре поля.

«Денис – хороший парень, наш парень, у него есть свое видение футбола. Но до своей замены он сделал все, чтобы «МанСити» контратаковал. Вы видели сколько контратак соперник провел после его ошибок. Мне сложно было его менять, потому что я знаю его душу, его характер, но если он выпадает из командной игры, его нужно менять. Если он не поймет, что его роль на поле - только играть на команду… Я надеюсь, что он это поймет, особенно после этой игры».

Источник — Sport.ua

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