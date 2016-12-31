© instagram.com

Нападающий сборной Украины Артем Кравец вернулся к тренировкам в «Гранаде».

Украинец получил несколько дней отдыха, связанные с рождественскими праздниками, однако, теперь форвард уже в тренировочном процессе.

Фотографией с тренировки Кравец поделился на своей странице в Instagram.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.