Нападающий сборной Украины Артем Кравец вернулся к тренировкам в «Гранаде».
Украинец получил несколько дней отдыха, связанные с рождественскими праздниками, однако, теперь форвард уже в тренировочном процессе.
Фотографией с тренировки Кравец поделился на своей странице в Instagram.
Источник — Sport.ua
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