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Артем Кравец вернулся к тренировкам в Гранаде

Украинский нападающий приступил к работе после выходных

  • 31.12.2016 12:07
  • 158 просмотров
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instagram.com
© instagram.com

Нападающий сборной Украины Артем Кравец вернулся к тренировкам в «Гранаде».

Украинец получил несколько дней отдыха, связанные с рождественскими праздниками, однако, теперь форвард уже в тренировочном процессе.

Фотографией с тренировки Кравец поделился на своей странице в Instagram.

Источник — Sport.ua

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