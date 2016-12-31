Итоги от Фоззи: Металлист, Днепр, Луческу, Евро и Шевченко

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Певец и футбольный эксперт Александр «Фоззи» Сидоренко подвел свои итоги футбольного года.

5. Приход Шевченко на пост главного тренера сборной сначала выглядел плохим анекдотом (сборные обычно доверяют самым опытным тренерам, которым уже трудно выдерживать перегрузки насыщенного клубного сезона), но ближе к зиме общественность приободрилась — сборная поменялась и пытается развиваться в перспективном направлении.

Другое дело, что традиционный для Рауля Рианчо поворот центрального треугольника острием вниз уже не считается истиной в последней инстанции, рулят 4-4-2 и 3-5-2, тика-така свое оттикала. Но могли ведь до сих пор и с либеро играть, верно?

4. «Днепр» стремительно мелеет — перспективная молодежь Михайленко, в принципе, была готова терпеть, а вместе с ней и болельщики, но принципиальное нежелание платить по долгам грозит недавнему финалисту Лиги Европы падением на самое дно. О, Малое Украинское Дерби, на кого ты нас оставляешь?

3. Провал сборной на Евро, честно говоря, ожидался: Коноплянка мучился в «Севилье», Ярмоленко бил по ногам Степаненко, сборная делилась на лагеря и, бывало, не подходила к болельщикам после игры. Оптимистичный первый тайм игры с Германией так и остался в памяти единственным светлым пятном, а Северная Ирландия легла куда большим по размерам темным пятном на репутации нынешнего поколения.

На данный момент усиление сборной представляется возможным исключительно в «югославском» варианте — молодежь на продажу, лучшие будут приезжать из-за бугра и определять игру. А большие турниры, думается, еще будут — ФИФА с УЕФА не успокоятся, пока не заиграют в финальных пульках всех, кто будет в состоянии оплатить дорогу.

2. Как ни кривись, а Луческу — большой тренер, и его уход из «Шахтера» стал большим событием. Да, родной стихией румына был конфликт и провокация, и это идеально вписывалось в стратегию клуба, но даже самый злой шапконенавистник не сможет отрицать главного — Луческу знал, чего хотел и умел этого добиваться. Его «Шахтер» практически всегда выглядел цельно, комбинации были наиграны до автоматизма, а устойчивый бразильский вектор в группе атаки сработал на все сто.

Фонсека пока выглядит человечнее и корректен в интервью, но потребуется время, чтобы понять, каким будет «Шахтер 2.0». Весна покажет, кто где тренировался и ради чего: «Сельта» не выглядит непреодолимым препятствием, даже на фоне нынешнего чемпионата, так что посмотрим.

1. Бытие, как обычно, определяет сознание, а место рождения зачастую определяет бытие. Я из Харькова, поэтому для меня этот год отмечен, прежде всего, потерей «Металлистом» профессионального статуса. Еще, казалось, позавчера была Лига Европы и гарантированный четверговый кайф, как на тебе — полный аут. Осенью довелось побывать на одноименном стадионе, и как же сиротливо он выглядит! Предание свежо и тяжело вздыхается, поглядывая одним глазом на «Металлист 1925»: а вдруг? Городу это просто необходимо, гастролеры приходят и уходят, а свое остается и болит.

Вот и все, отстраненный аналитический ум наверняка бы отметил рекордный трансфер Погба (явный перебор, как по мне) и китайский золотой дождь, на который начали слетаться наименее принципиальные Игроки. Но где его взять, отстраненный ум? Есть только собственный, и он успокаивает себя, говоря, что пусть футбольные дела будут нашей самой большой проблемой. Авжеж.

Источник — MatchDay

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