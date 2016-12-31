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Игорь ХАРАТИН: «В Металлисте играл бесплатно ради игровой практики»

Полузащитник «Зари» подвел итог уходящего года и поделился планами на будущее

  • 31.12.2016 11:49
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Накануне отъезда в отпуск полузащитник Зари Игорь Харатин вспомнил ключевые для себя события в уходящем году и рассказал о шансах луганчан побороться за место в Лиге чемпионов.

— Будучи воспитанником Динамо, за первую команду киевлян ты провел всего 11 минут. По иронии судьбы – как раз против Зари. Почему не срослось в Киеве?
— Так сложилась карьера. Дело не в контракте, но есть свои ситуации, которые я не хотел бы озвучивать.

— Может, не сошлись с тренером?
— Наоборот! Работать с Сергеем Ребровым мне всегда нравилось. Я стараюсь искать ошибки в себе. Наверное, где-то я был неправ.

— Поговаривали, что у тебя были варианты за границей. Примеры Владлена Юрченко или других молодых ребят, которые уехали в Европу, тебя не впечатлили?
— Почему нет? У меня было желание уехать, но так сложились обстоятельства, что я остался в Украине. Варианты были, но я не мог уехать, поскольку у меня был контракт с Динамо.

— Переход в Металлист – твой выбор или инициатива клуба?
— Мой. Я хотел играть в Премьер-лиге. На тот момент для меня это было самое важное.

— Но клуб разваливался на глазах. В чем был смысл переезжать в Харьков? Исключительно ради игровой практики?
— Да, только ради этого. Я играл там бесплатно.

— Прошлым летом ты был на просмотре в Олимпике, где на тебя рассчитывали, но вскоре ты резко уехал в Волынь, где тоже не остался. Как итог – Заря. К чему были все эти метания в разные стороны?
— Меня все устраивало в Олимпике, но затем поступило предложение от Волыни, и мы с семьей приняли решение перебраться в Луцк. Но, как вы правильно заметили, там не срослось, и я оказался в Заре. И я очень рад, что попал в этот клуб. Были ли у меня другие варианты из Украины? Да, но не Динамо.

— В какой-то момент (ближе к середине осени) многие могли и забыть, что в Заре есть Игорь Харатин. Но ближе к зиме тебя стали подпускать к основной команде и доверять место в старте. Сентябрь и октябрь потребовались на адаптацию?
— Конечно, нужно было привыкнуть к команде. Требовалось отладить взаимопонимание с ребятами, наиграть связки, поэтому было вполне нормальным, что я сразу не заиграл в основе. Тем более я молодой игрок, поэтому мне с еще большим упорством нужно доказывать тренеру свою готовность. Юрий Вернидуб говорил, чтобы я продолжал работать в том же темпе, и все будет хорошо.

— К слову, что особенного в Юрии Вернидубе?

— Когда его признали лучшим тренером Украины, то, в первую очередь, он поблагодарил свою команду. В этом вопросе много зависит от тренера, от его умения создавать команду. Юрий Николаевич действительно умеет создавать боеспособный коллектив, где все с уважением относятся друг к другу. Это – самое важное.

— Тренер в телевизоре и в тренировочном процессе – два разных человека?
— Когда как. Бывает спокойным, а бывает и вспыльчивым. По-разному.

— Если вспоминать твою карьеру, то свои первые шаги в футболе ты делал на позиции центрального защитника. Затем постепенно двигался все выше и выше в тактических построениях команд. При Валентине Белькевиче в Динамо U-19, случалось, даже выступал в качестве оттянутого нападающего. В итоге где правда? На какой позиции тебе играть комфортнее всего?
— Действительно, так уж получилось, что я уже поиграл на всех позициях в середине поля. Для меня это хорошо, набираюсь опыта. Больше всего мне нравится играть в опорной зоне, но для меня не проблема сыграть и в центре защиты.

— В матче с Манчестер Юнайтед в Одессе в Лиге Европы у тебя был шанс забить, когда тебе удался великолепный дальний удар. Но голкипер Ромеро сумел дотянуться до мяча и спасти эпизод. Что почувствовал в тот момент?
— Все произошло очень быстро – ударил, хотел забить. Но ничего страшного не произошло, не расстраиваюсь.

— Зарю особо никто не критикует за выступления в ЛЕ, потому что все знали соперников по группе. Чувствовали это снисхождение и поддержку?
— Безусловно! На матчах в Одессе нас поддерживало много болельщиков, и я благодарен им за это. Если говорить о результатах, то, считаю, в каждой игре мы выглядели достойно, сражались. У нас были неплохие игры и моменты. Возможно, если бы не ряд судейских ошибок, у нас было бы больше очков, и говорили бы по-другому. Но, как для первого выступления в Лиге Европы, мы выглядели достойно.

— В конце сезоне не хватило физики?
— Когда много матчей, то это сказывается на футболистах. Было нелегко, но все же считаю, что выглядели мы неплохо.

— Согласен ли ты с тезисом, что Заре нужно несколько пересмотреть свою игру и меньше уповать на фланговых игроков – Александра Караваева и Ивана Петряка, а сделать акцент на центральную зону?
— Возможно. Но мы должны использовать наши сильные стороны. Если у нас есть сильные и быстрые крайние полузащитники, которые умеют обыгрывать и атаковать, то почему избегать этого? Но я согласен, что моментами необходимо перестраивать игру.

— В Динамо, например, всем давно известно, что команда зависима от одного игрока – Андрея Ярмоленко. Есть ли в Заре что-то подобное?
— Если честно, нет. Чтобы искать кого-то конкретного на поле – точно нет. У нас достаточно футболистов, которые могут друг друга качественно заменить. Такой зависимости, как в Динамо от Ярмоленко, у нас нет.

— С кем из ребят тебе удобнее всего играть бок о бок в середине поля?
— Не могу выделить кого-то одного, ведь мне комфортно взаимодействовать со всеми игроками. Любой, кто выходит на поле, отдается на все 100, поэтому проблем не возникает.

— Был момент по ходу чемпионата, когда Заря шла на втором месте, но в итоге завершила осень третьей. На твой взгляд, насколько реально команде побороться за серебряные медали?
— Не хочу загадывать наперед. Наша задача – выходить на каждую игру и добиваться результата. Если все будет хорошо, то, дай Бог, мы сумеем подняться на второе место. Будем надеяться, что у нас еще все впереди.

Источник — Footboom

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