Роман ЧЕРНЯК: «Пусть Новый год принесет побед нашему клубу»

© Роман Черняк

Шановні полтавці, вболівальники футбольного клубу «Ворскла»!

Сердечно вітаю вас із чудовими, радісними святами. Ці дні мають особливе значення, бо ж знаменують собою завершення старого року й народження нового. Це початок періоду нових надій та сподівань. У цей час ми щиро прагнемо бути разом зі своїми рідними, дарувати їм свою любов, тепло і піклування. Усе це єднає нас, надихаючи на нові звершення і добрі справи.

Позаду черговий непростий рік, період випробувань та об’єднання країни. Життєві перешкоди потрібно долати разом, примножувати й покращувати своєю працею і розумом наше життя.

Нехай Новий 2017 рік прийде до вас лише з радістю, буде щедрим на здійснення мрій та реалізацію планів, додасть сил і здоров’я, принесе із собою мир, стабільність, вдачу й яскравих перемог для нашого клубу.

Щасливого Нового року й веселих Різдвяних свят!

З повагою, президент ФК «Ворскла», Роман ЧЕРНЯК

Источник — ФК Ворскла

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