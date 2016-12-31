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Александр ПАНКОВ: «Ждите разоблачение маленького и гадкого воришки»

Футбольный агент отреагировал на слова Евгения Новака

  • 31.12.2016 10:57
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Sport.ua
© Sport.ua

Футбольный агент Александр Панков отреагировал на слова Евгения Новака, назвавшего его самозванцем.

«Уважаемые друзья. Вчера прочитал очень интересное интервью Евгения Новака, под названием «Александр Панков - самозванец». Прекрасное интервью, очень честное и правдивое. В течении недели выйдет мой ответ с доказательствами в виде фото и достоверной информацией, что Новак очень грязный и не честный парень. Это будет полное разоблачение этого маленького и гадкого воришки. Так что ждите информационной бомбы уважаемые друзья, и посмотрим кто «самозванец», а кто настоящий «вор», наверное не зря человек жил в 200 метрах в Межигории от резиденции Януковича. Видно пропитался духом обмана и воровства. Женя ты сделал большую ошибку, и я буду ждать твоих извинений, но я тебя никогда не прощу», - написал Панков в Instagram.

Источник — Sport.ua

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