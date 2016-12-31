Тевес вернется в Аргентину, если не адаптируется в Китае

Агент нападающего «Шанхай Шэньхуа» Карлоса Тевеса Адриан Руокко пояснил, что аргентинский футболист не связан жестко контрактом с китайским коллективом.



— Контракт составлен таким образом, что если до ноября 2017-го Карлос не сможет адаптироваться в Китае, то он вернется, — сказал агент игрока. — Он либо завершит карьеру, либо вернется в «Бока Хуниорс». Для перехода в другой клуб «Шанхаю» придется искать покупателя на него.

Напомним, Тевес стал самым высокооплачиваемым игроком в мире.

Источник — Sportbox

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