Антонио КОНТЕ: «Истории Буффона и Куртуа похожи»

© ФК Челси. Антонио Конте

Антонио Конте ответил на вопросы о своем вратаре и о двух нападающих накануне матча со «Стоуком» на «Бридже».



«Синие» постараются одержать 13-ю победу подряд в АПЛ, когда встретятся с командой Марка Хьюза. Это будет первый из трех предстоящих матчей за девять дней: в среду нас ждет визит к «Тоттенхэму», а затем третий раунд Кубка Англии с «Питерборо».



Команда Конте отлично атаковала во время матча с «Борнмутом» в День подарков, и мы снова надежно играли в обороне — это был четвертый сухой матч подряд для команды. Тибо Куртуа сделал два важных сейва во время матча, по одному в каждом тайме, и Конте видит сходство между бельгийцем и итальянским вратарем Джанлуиджи Буффоном.



«Их истории похожи, потому что Джиджи начинал карьеру в «Парме», и Тибо тоже начал играть рано, — говорит Конте. — Я надеюсь, Тибо сможет повторить карьеру Джиджи, потому что он один из лучших вратарей всех времен».



«Он был моим товарищем в «Ювентусе», а затем я был его тренером, и в сборной Италии тоже. Буффон — легенда футбола, и я надеюсь, Тибо будет таким же».



«У него отличный потенциал, чтобы добиваться высоких целей. Тибо — игрок «Челси», и я хочу, чтобы он остался. Я думаю, он тут очень счастлив, я вижу его в клубе, вижу, что он останется на много лет, и я не вижу никаких проблем».



Конте уверен, что у Куртуа будет долгая и плодотворная карьера на «Бридже».



«Это должно решать руководство клуба, но я считаю, что Тибо заслуживает остаться в «Челси» на много лет и писать историю в этом клубе, стать его легендой».



На другом конце поля Диего Коста, лучший бомбардир АПЛ, доступен на матч после одноматчевой дисквалификации.



«Диего сконцентрирован на игре, выборе позиции, маневрах и на том, чтобы забивать голы, — говорит Конте. — Он играет очень хорошо, у него отличные настрой и поведение».



«Он правильно выражает свои эмоции в игре, и я очень рад за него. Он заслуживает того, чтобы пресса о нем высоко отзывалась».



Конте похвалил и другого нападающего, Миши Батшуайи, за усилия и желание играть, которые он демонстрирует на тренировках.



«Миши отлично работает и здорово прибавляет. Я уверен, в будущем он получит свой шанс. Он еще молодой игрок, ему только 23 года, он только начинает свой путь в футболе. У него есть талант и потенциал. Он хочет остаться, и я этому рад».



«Важно, чтобы Миши был доступен на матч со «Стоуком», потому что, если понадобится, он должен быть готов играть. А впереди у нас еще матч с «Тоттенхэмом» и третий раунд КА».



«В этом чемпионате играть непросто, важно адаптироваться к физическим и тактическим сложностям. Мы много работаем с ним и другими игроками, чтобы прибавлять. Мне важно видеть отдачу на каждой тренировке. У него будет шанс доказать, что он заслуживает быть на поле».

Источник — ФК Челси

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