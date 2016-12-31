Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Антонио КОНТЕ: «Истории Буффона и Куртуа похожи»

Тренер «Челси» настраивается одержать 13-ю победу подряд

  • 31.12.2016 10:49
  • 49 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Челси. Антонио Конте
© ФК Челси. Антонио Конте

Антонио Конте ответил на вопросы о своем вратаре и о двух нападающих накануне матча со «Стоуком» на «Бридже».

«Синие» постараются одержать 13-ю победу подряд в АПЛ, когда встретятся с командой Марка Хьюза. Это будет первый из трех предстоящих матчей за девять дней: в среду нас ждет визит к «Тоттенхэму», а затем третий раунд Кубка Англии с «Питерборо».

Команда Конте отлично атаковала во время матча с «Борнмутом» в День подарков, и мы снова надежно играли в обороне — это был четвертый сухой матч подряд для команды. Тибо Куртуа сделал два важных сейва во время матча, по одному в каждом тайме, и Конте видит сходство между бельгийцем и итальянским вратарем Джанлуиджи Буффоном.

«Их истории похожи, потому что Джиджи начинал карьеру в «Парме», и Тибо тоже начал играть рано, — говорит Конте. — Я надеюсь, Тибо сможет повторить карьеру Джиджи, потому что он один из лучших вратарей всех времен».

«Он был моим товарищем в «Ювентусе», а затем я был его тренером, и в сборной Италии тоже. Буффон — легенда футбола, и я надеюсь, Тибо будет таким же».

«У него отличный потенциал, чтобы добиваться высоких целей. Тибо — игрок «Челси», и я хочу, чтобы он остался. Я думаю, он тут очень счастлив, я вижу его в клубе, вижу, что он останется на много лет, и я не вижу никаких проблем».

Конте уверен, что у Куртуа будет долгая и плодотворная карьера на «Бридже».

«Это должно решать руководство клуба, но я считаю, что Тибо заслуживает остаться в «Челси» на много лет и писать историю в этом клубе, стать его легендой».

На другом конце поля Диего Коста, лучший бомбардир АПЛ, доступен на матч после одноматчевой дисквалификации.

«Диего сконцентрирован на игре, выборе позиции, маневрах и на том, чтобы забивать голы, — говорит Конте. — Он играет очень хорошо, у него отличные настрой и поведение».

«Он правильно выражает свои эмоции в игре, и я очень рад за него. Он заслуживает того, чтобы пресса о нем высоко отзывалась».

Конте похвалил и другого нападающего, Миши Батшуайи, за усилия и желание играть, которые он демонстрирует на тренировках.

«Миши отлично работает и здорово прибавляет. Я уверен, в будущем он получит свой шанс. Он еще молодой игрок, ему только 23 года, он только начинает свой путь в футболе. У него есть талант и потенциал. Он хочет остаться, и я этому рад».

«Важно, чтобы Миши был доступен на матч со «Стоуком», потому что, если понадобится, он должен быть готов играть. А впереди у нас еще матч с «Тоттенхэмом» и третий раунд КА».

«В этом чемпионате играть непросто, важно адаптироваться к физическим и тактическим сложностям. Мы много работаем с ним и другими игроками, чтобы прибавлять. Мне важно видеть отдачу на каждой тренировке. У него будет шанс доказать, что он заслуживает быть на поле».

Источник — ФК Челси

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.