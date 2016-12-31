Ринат АХМЕТОВ: «Играем для болельщиков и не сдаемся»

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Дорогие друзья!



Подходит к концу 2016 год. В этом году «Шахтер» вдали от дома встретил свое 80-летие. В этом году «Шахтер» сердечно поблагодарил Мистера и поприветствовал нового амбициозного наставника Паулу Фонсеку. В этом году у «Шахтера» было очень много ярких и красивых игр. Но то, что в этом году в руках мы держали серебряные медали чемпионата Украины, – для меня самая большая боль. Наши амбиции – только золото. Поэтому «Шахтер» не сдается, не опускает рук и идет только вперед.



Я убежден, трудности порождают в человеке способности для их преодоления. Это значит, что серебряные медали и досаду от выступления в Лиге чемпионов мы оставляем в уходящем году. А наступающий встречаем уверенным лидерством в чемпионате и красивыми победами в Лиге Европы.



В 2017-м цели «Шахтера» остаются неизменными – побеждать, держать в руках золото, красиво и достойно выступать на европейской арене. Сегодня у нас для этого есть все: сильные и амбициозные игроки, сильный и амбициозный тренер, сильный и амбициозный менеджмент, а самое главное – наши болельщики. Для них мы играем, и ради них мы не сдаемся.



Друзья, в канун новогодних праздников я от всего сердца хочу пожелать каждому из вас здоровья, счастья и добра. Мира и благополучия вам и вашим семьям.



С Новым годом!



С глубоким уважением,

президент ФК «Шахтер»

Ринат Ахметов

Источник — ФК Шахтер

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