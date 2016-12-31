ФФУ: Новогодние подарки для воинов АТО

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Федерація футболу України привітала із прийдешніми новорічними та різдвяними святами поранених військовослужбовців, які проходять лікування у Головному військовому клінічному госпіталі Міністерства оборони України у Києві. Перший віце-президент ФФУ Вадим Костюченко особисто завітав до госпіталю, аби передати подарунки та привітати військових зі святами.



Українські військовослужбовці, які після поранення під час бойових дій на Сході України знаходяться у травматологічному відділенні Клініки ушкоджень Головного військового клінічного госпіталю, отримали атрибутику національної збірної України, календарі на 2017 рік, а також солодощі та фрукти.



«Федерація футболу України вітає вас Новим роком та бажає швидкого одужання. Ваша мужність завжди є прикладом для гравців збірної України, тому дозвольте від імені головного тренера збірної Андрія Шевченка та гравців команди передати вам вітання, та запросити на найближчі матчі збірної. Наші футболісти просили Вам передати, що вони надзвичайно цінують вашу підтримку під час відповідальних матчів і завжди чують Вас на трибунах», - звернувся Вадим Костюченко до бійців АТО. Також, від імені президента ФФУ Андрія Павелка та національної збірної, перший віце-президент запросив бійців відвідати виїзний матч проти збірної Хорватії в березні 2017 року, що вже є традицією для ФФУ, а також пообіцяв навесні організувати для них футбольний турнір та майстер-класи від наших параолімпійців.



Також, користуючись нагодою, делегація ФФУ відвідала кімнату спортивної реабілітації бійців, яку на честь Дня захисника України за кошти, залучені Федерацією футболу України, було відкрито для поранених військовослужбовців у травматологічному відділенні. Під час візиту, що приємно, в ній займалися відразу 2 бійці, а реабілітолог відділення травматології Стефанія Скріпчук ще раз подякувала за такий необхідний подарунок, адже ці тренажери буде допомагають для відновлення поранених, які ходять на протезах. За допомогою бігової доріжки, бійці вчаться тримати рівновагу та не бояться ходити, тримаючись за поручні.

Источник — Федерация футбола Украины

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