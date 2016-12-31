Жозе МОУРИНЬО: «Ибрагимович не сыграет с Мидлсбро»

Жозе Моуринью рассказал о состоянии команды, и, в частности, сообщил, что Уэйн Руни не успел восстановиться к матчу против «Мидлсбро».



Капитан «Юнайтед» получил легкую травму на тренировке и пропустил встречу с «Сандерлендом», однако ещё не готов выйти на поле



«Руни? Нет, он ещё не готов», - сказал Жозе на пресс-конференции.



Что касается Люка Шоу, который также продолжает набирать форму после травмы, Жозе дал комментарий в интервью MUTV.



«Люк без каких-либо проблем тренируется вместе с командой, но я не думаю, что он готов выйти в стартовом составе».



«В следующем матче мы играем с «Мидлсбро» и рассчитываем на победу. Следовательно, мы постараемся подобрать команду, которая обеспечит нам три очка».

Источник — Фан-сайт Манчестер Юнайтед

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