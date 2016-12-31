«Халл Сити» близок к повторению клубного антирекорда по количеству матчей без «сухих» ворот.

«Тигры» пропустили уже в 21-м поединке подряд, худшая серия была только в 1991-м, когда «Халл» пропускал 22 игры кряду.

Напомним, «Халл» в последнем поединке сыграл вничью с «Эвертоном» 2:2.

Источник — Sport.ua

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