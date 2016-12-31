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Сергей РАФАИЛОВ: «Соболь? Позвоните в Бешикташ»

Генеральный директор «Зари» отказался от комментариев по возможному трансферу Соболя

  • 31.12.2016 09:57
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Сергей РАФАИЛОВ: «Соболь? Позвоните в Бешикташ»

Генеральный директор «Зари» Сергей Рафаилов отказался от комментариев по поводу возможного трансфера Эдуарда Соболя в «Бешикташ».

«Ничего комментировать не собираюсь. Позвоните в «Бешикташ» и спросите у них. Это ж они хотят арендовать Соболя… Я никакой информацией не владею», - сказал Рафаилов.

Сам же игрок заявил, что читал об этом только в Интернете.

Источник — Footboom

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