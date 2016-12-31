Ильичевец арендовал защитника Шахтера

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Мариупольский «Ильичевец» арендовал защитника донецкого «Шахтера» Максима Жичикова.

Ближайшие полгода 24-летний футболист проведет в аренде в Мариуполе.

Жичиков не провел ни одной игры в составе «горняков», но уже успел побывать в аренде в других клубах – «Сумы», «Александрия», «Заря».

Источник — Sport.ua

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