Ильичевец арендовал защитника Шахтера

Мариупольский «Ильичевец» арендовал защитника донецкого «Шахтера» Максима Жичикова.
Ближайшие полгода 24-летний футболист проведет в аренде в Мариуполе.
Жичиков не провел ни одной игры в составе «горняков», но уже успел побывать в аренде в других клубах – «Сумы», «Александрия», «Заря».
Источник — Sport.ua
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