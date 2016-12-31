Бланко-Лещук - лучший игрок Карпат в 2016-м году

Завершилось голосування, що мало на меті визначити найкращого футболіста «зелено-білих» у 2016-му році. Читачі офіційного сайту ФК «Карпати» вибрали переможця – аргентинця Ґуставо Бланко-Лещука, на рахунку якого вже дев’ять голів, сім з яких нападник забив у цьому сезоні.



Також, форвард був корисний і у побудові атаки; він відмітився не тільки забитими м’ячами, а ще й встиг віддати три результативні передачі.



На другому місці опинився Ігор Худоб’як, який нещодавно отримав найголовніший фанатський приз – «Зірку Карпат». Нагадаємо, що цю нагороду вболівальники вручають щороку, а капітан отримає її вже третє у своїй кар’єрі.



А ось закривають «Топ-3» найкращих за версією читачів сайту захисник Денис Мірошніченко та Іван Лобай, які набрали однакову кількість голосів.



До слова, результати опитування на офіційному сайті клубу практично не відрізняються від опитування, що проводилося в клубному Instagram – більшість відвідувачів також віддали свої голоси аргентинському нападнику.

Источник — ФК Карпаты

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