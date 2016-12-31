Константин ЯРОШЕНКО: «Скорее всего, карьеру продолжу не в Украине»

© footboom.com, Константин Ярошенко

Украинский полузащитник Константин Ярошенко рассказал о своем уходе из «Карпат».



«У меня была договоренность с «Карпатами», что зимой мы можем расстаться. Приходя во львовскую команду, не думал, что задержусь здесь надолго. На тот момент я был без команды и приходил во Львов по инициативе Сергея Зайцева. Все, конечно же, могло сложиться по-другому, но изначально я хотел, чтобы соглашение с «Карпатами» было подписано на короткий срок.



С Олегом Дулубом у меня особого разговора не было. После прихода на тренерский мостик белорусского специалиста мы пару раз перебросились словами, и, как я понял, он на меня не рассчитывал. Я уже практически определился со своим новым местом работы, но говорить об этом не буду. Скорее всего, карьеру продолжу не в Украине», - сказал Ярошенко.



За львовский клуб Ярошенко сыграл 7 матчей.

Источник — Footboom

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