Сергей СИМИНИН: «Ворскла должна еще с января»

Защитник Сергей Симинин рассказал, почему решил уйти из «Ворсклы», а также поделился планами на будущее.

- В «Ворскле» мне предлагали продлить контракт, но в этом нет смысла, ведь передо мной существует задолженность еще с января. Только за октябрь часть заплатили. А так футболистам все время должны. Поэтому и решил уйти. Руководство же раньше обещало, что погасит долги. Руководители и до сих пор это говорят.

Что собираюсь делать с долгом? Пока посмотрим. После Нового года обещают расплатиться, а там уже будет видно. Думаю, клуб будет существовать. Даже не могу предполагать, что «Ворскла» исчезнет с футбольной карты Украины.

Приоритетных вариантов пока нет, агенты пока занимаются этим вопросом. «Сталь»? Пока ничего не могу подтвердить. Желание продолжать играть в Украине есть. Оно будет всегда.

Источник — Sportarena

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