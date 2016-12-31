Антонио Конте получил травму на тренировке Челси

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Антонио Конте сообщил, что Джон Терри тренировался очень хорошо и сейчас находится в отличной форме. Нашего главного тренера также спросили и о его собственной физической форме.



Терри не играл после крупной победы над «Эвертоном» в начале ноября из-за мышечной травмы, но сейчас он вернулся к полноценным тренировкам. На предматчевой пресс-конференции тренера попросили рассказать последние новости о состоянии капитана.



«Джон на этой неделе тренировался с нами, он сейчас в хорошей форме, и для нас очень важно, чтобы он набрал нужные кондиции и помог команде».



В субботу из-за дисквалификации не сможет сыграть Педро, но зато снова будут доступны Диего Коста и Н’Голо Канте после одноматчевой дисквалификации, хотя тренер не говорит, вернутся ли они сразу на поле после того, как мы выиграли 3:0 у «Борнмута» в их отсутствие. Итальянец был готов сказать больше о своей собственной форме, когда его спросили о полученной травме.



«Моя травма не важна, — улыбнулся он. — Но у меня большая проблема с мышцей, и это вина Карло Кудичини и Стива Холланда. Я хотел побегать с ними и поплатился за это, потому что они бегают очень быстро. Мне уже лучше. Это все случилось накануне матча с «Кристал Пэлас», и во время матча мне было трудно стоять, но сейчас мне уже лучше».



Тренера также попросили прокомментировать слова Арсена Венгера о том, что «Челси» является «суперфаворитом» в борьбе за чемпионство.



«Трудно ответить на этот вопрос, потому что мы провели только 18 встреч, и впереди еще 20 туров. В самом начале никто не верил в эту команду, не верили, что в этом сезоне она будет бороться за чемпионство, но теперь я рад, что мнение меняется».



«Однако я несколько встревожен, потому что, когда меняется мнение, надо быть очень внимательными. У нас преимущество лишь в шесть очков по сравнению со вторым местом, а впереди еще долгий путь, и тем не менее, я рад, что мнение меняется».



«Мы играем хорошо, у нас 12 побед подряд — это серьезное достижение. Но этого недостаточно на данный момент, чтобы победить в чемпионате. Я надеюсь, завтра мы продлим серию, потому что нам предстоит сложный поединок со «Стоуком», и нам надо быть очень внимательными».



«Завтра будет очень важный день, потому что мы играем дома, и это последняя встреча в первой половине сезона. Нам важно продолжить побеждать, чтобы посыл оставался верным. Но после завтрашнего матча останется еще 19 туров, а это очень долгий путь до конца сезона».

Источник — ФК Челси

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