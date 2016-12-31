Паулу ФОНСЕКА: «Уход Тайсона исключен»

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека прокомментировал возможный уход Тайсона.

«Уход Тайсона исключен. Тайсон является важным игроком. Я на него рассчитываю, поэтому не хочу, чтобы он уходил.

Никаких переговоров на эту тему быть не может», - приводит слова Фонсеки бразильская пресса.

Источник — Sport.ua

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