Артем ШАБАНОВ: «После запрета на трансферы исчезли задачи команды»

Защитник «Волыни» Артем Шабанов рассказал о задачах команды на сезон.



«В некоторых матчах мы побеждали, но на последних минутах из-за невнимательности пропускали голы и теряли очки.



Перед началом сезона ставилась задача – выйти в Лигу Европы. Но после того, как был введен запрет на трансферы, задачи исчезли», – сказал Шабанов.



В текущем сезоне УПЛ 24-летний защитник провел 14 матчей.

Источник — Footboom

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