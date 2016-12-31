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Артем ШАБАНОВ: «После запрета на трансферы исчезли задачи команды»

Игрок «Волыни» - о ситуации в клубе

  • 31.12.2016 00:20
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Защитник «Волыни» Артем Шабанов рассказал о задачах команды на сезон.

«В некоторых матчах мы побеждали, но на последних минутах из-за невнимательности пропускали голы и теряли очки.

Перед началом сезона ставилась задача – выйти в Лигу Европы. Но после того, как был введен запрет на трансферы, задачи исчезли», – сказал Шабанов.

В текущем сезоне УПЛ 24-летний защитник провел 14 матчей.

Источник — Footboom

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